Le nouveau complexe commercial Yodobashi-Ikebukuro ouvre ses portes à Tokyo

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Le nouveau complexe commercial Yodobashi-Ikebukuro, situé à la sortie est de la gare d’Ikebukuro, à Tokyo, a ouvert au public mardi.

Le bâtiment, qui abritait auparavant le grand magasin Seibu Ikebukuro, fleuron de la chaîne Sogo & Seibu, a été entièrement rénové pour accueillir ce nouvel ensemble. Il regroupe désormais un magasin d’électronique Yodobashi Camera, un grand magasin Seibu de taille réduite, ainsi que des boutiques d’articles de sport, de produits divers et plusieurs restaurants.

« Nous espérons que les habitants du quartier apprécieront ce nouveau lieu et qu’il contribuera à dynamiser la zone », a déclaré Fujisawa Terukazu, président de Yodobashi Holdings.

En 2023, Sogo & Seibu avait été racheté par un fonds d’investissement américain après sa cession par le géant japonais de la distribution Seven & i Holdings. Dans le cadre de cette opération, le magasin Seibu d’Ikebukuro avait été repris par Yodobashi Holdings, partenaire du fonds dans cette acquisition.

Le nouveau magasin Yodobashi Camera Multimedia Ikebukuro occupe les niveaux allant du premier sous-sol au cinquième étage. Avec une surface de vente d’environ 33 000 m², il figure désormais parmi les plus grands magasins d’électronique de la région du Kantô (Tokyo et ses préfectures environnantes).

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