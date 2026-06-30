Le Japon éliminé de la Coupe du monde après une défaite face au Brésil

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Le Japon a été éliminé de la Coupe du monde de football après sa défaite 2-1 contre le Brésil, lundi à Houston. Les Samouraï Blue échouent ainsi dans leur cinquième tentative de parvenir en quarts de finale.

Le Japon avait pourtant ouvert le score en première période grâce à Sano Kaishû, qui évolue au sein du Mainz 05 (Allemagne). Le Brésil a toutefois égalisé en seconde période.

Malgré une solide résistance défensive des Japonais, la Seleção, quintuple championne du monde, a inscrit le but de la victoire dans les derniers instants de la rencontre.

Le bilan des confrontations entre les deux sélections s’établit désormais à une victoire, deux matchs nuls et douze défaites pour le Japon face au Brésil.



Sano Kaishû a inscrit le seul but du Japon, durant la première mi-temps.

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