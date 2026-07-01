Plus de 2 500 produits concernés par une augmentation des prix à partir de juillet au Japon

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Selon une enquête publiée le 30 juin par l’institut de recherche Teikoku Databank, 2 566 produits alimentaires et boissons commercialisés par 195 grands fabricants voient leur prix augmenter en juillet.

La hausse des prix du pétrole et du naphta, provoquée par les tensions au Moyen-Orient, a entraîné une augmentation du coût des matières premières et des matériaux d’emballage. Les hausses concerneront principalement les aliments transformés, notamment les nouilles instantanées, ainsi que le pain. Le nombre de produits concernés progresse de 21,9 % par rapport à juillet de l’année précédente. Il s’agit de la première hausse en glissement annuel depuis sept mois.

Par catégorie, les aliments transformés arrivent en tête avec 1 084 produits, suivis du pain avec 1 078 produits. Tôyô Suisan augmentera de 4 à 11 % le prix de vente conseillé de plusieurs nouilles instantanées en gobelet, dont les Akai Kitsune Udon (format standard). De son côté, Yamazaki Baking relèvera en moyenne de 6,6 % le prix de livraison de certains pains de mie, dont le Royal Bread.

Depuis le début de l’année 2026, le nombre cumulé de produits dont une hausse de prix est déjà annoncée jusqu’en novembre atteint 14 902, franchissant ainsi le seuil des 10 000 produits pour la cinquième année consécutive. Selon Teikoku Databank, la vague de hausses devrait culminer d’ici octobre et le total annuel pourrait dépasser les 20 000 produits.

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