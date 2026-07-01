Le Japon réduit fortement le prix des passeports, mais augmente les frais de visa

Actualités

À partir du 1er juillet, le Japon a réduit les frais de délivrance des passeports. Un passeport de 10 ans obtenu via une demande en ligne coûtera désormais 8 900 yens (48 euros), contre 15 900 yens auparavant (85 euros).

Le passeport de 5 ans pour les adultes sera supprimé. Les mineurs ne pourront obtenir qu’un passeport valable cinq ans. Les frais seront harmonisés à 4 400 yens, contre 5 900 yens auparavant pour les enfants de moins de 12 ans et 10 900 yens pour les jeunes âgés de 12 à 17 ans.

Le ministère des Affaires étrangères prévoit une forte hausse des demandes à la suite de cette réforme. En conséquence, la délivrance d’un passeport devrait temporairement nécessiter environ un mois, contre deux semaines en temps normal. Les personnes déposant leur demande en personne devront s’acquitter d’un supplément de 400 yens.

Cette baisse des frais de passeport intervient alors que la taxe internationale sur les voyageurs, plus connue sous le nom de « taxe de départ », est désormais relevée.

Parallèlement, le Japon augmentera également mercredi les frais de visa. Le coût d’un visa à entrée unique passera de 3 000 à 15 000 yens, tandis que celui d’un visa à entrées multiples sera porté de 6 000 à 30 000 yens.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]