Rui Hachimura rejoint les Clippers de Los Angeles pour 28 millions de dollars

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Les Clippers de Los Angeles, franchise de la NBA, ont annoncé lundi la signature de la star japonaise Hachimura Rui.

Selon la chaîne sportive ESPN, le contrat porte sur deux ans pour un montant de 28 millions de dollars.

Âgé de 28 ans et devenu agent libre, Hachimura suscitait également l’intérêt des Warriors de Golden State et des Timberwolves du Minnesota, avant de choisir les Clippers, installés dans la même ville que son ancienne équipe, les Lakers de Los Angeles.

Originaire de la préfecture de Toyama, au centre du Japon, Hachimura est entré dans l’histoire lors de la draft NBA 2019 en devenant le premier joueur japonais sélectionné au premier tour. Choisi en 9e position après son passage à l’université Gonzaga, il avait rejoint les Wizards de Washington.

Au cours de la saison 2022-2023, il avait été transféré aux Lakers, où il s’était imposé comme un élément important de l’effectif aux côtés des superstars LeBron James et Luka Dončić.

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