Une première au Japon : une ville va taxer toutes les maisons vides pour lutter contre la crise du logement

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L’assemblée municipale de Neyagawa, dans la préfecture d’Osaka, a adopté jeudi à l’unanimité une ordonnance créant une taxe sur les logements vacants à l’échelle de toute la ville.

Cette mesure vise à inciter les propriétaires de biens inoccupés à les vendre, afin d’augmenter l’offre de logements destinés aux familles avec enfants. La municipalité prévoit d’introduire cette nouvelle taxe au cours de l’exercice fiscal 2029, sous réserve de l’approbation du ministre japonais des Affaires intérieures et des Communications.

Si la ville de Kyoto envisage également de mettre en place une taxe similaire à partir de l’exercice 2030 dans certaines zones urbanisables, Neyagawa deviendra la première municipalité du Japon à appliquer une telle mesure à l’ensemble de son territoire.

Cette taxe s’ajoutera à l’impôt foncier. Elle ne concernera toutefois ni les biens utilisés à des fins professionnelles, ni les logements déjà mis en vente ou proposés à la location.

À titre d’exemple, le montant de la taxe s’élèverait à 24 800 yens (135 euros) pour une maison individuelle en bois de deux étages, construite sur un terrain de 85 m² et offrant une surface habitable de 96 m².

La municipalité estime que cette nouvelle taxe rapportera environ 139 millions de yens par an (750 000 euros), une somme qui sera consacrée au financement de mesures de prévention de la criminalité et de préparation aux catastrophes naturelles.

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