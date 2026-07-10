FamilyMart ouvre un magasin inédit à Tokyo avec café à emporter, cabine d’essayage et espace détente

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La chaîne de supérettes FamilyMart a ouvert vendredi son premier magasin phare dans l’arrondissement de Minato, à Tokyo.

Baptisé « Famima Park Azabudai », ce nouveau concept proposera notamment un comptoir extérieur permettant d’acheter des produits à emporter, comme du café, sans avoir à entrer dans le magasin. Il sera également équipé de cabines d’essayage destinées à la gamme de vêtements développée par FamilyMart.

Le magasin a été conçu en collaboration avec NIGO, célèbre directeur artistique et créateur de mode japonais.

« Nous voulons faire de ce magasin un lieu qui mérite à lui seul le déplacement », a déclaré Odani Tatsuo, président de FamilyMart.

Au Famima Stand, les clients pourront acheter le café premium de l’enseigne, son célèbre Fami-Chiki (poulet frit) ainsi que d’autres produits phares. Ils pourront ensuite les déguster sur des bancs installés en extérieur, décorés à l’effigie de la mascotte officielle de FamilyMart.

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