Après l’effondrement d’une route, le Japon renforce la surveillance de ses canalisations d’égout

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Le Parlement japonais a adopté mercredi une révision de la loi sur les réseaux d’assainissement afin de renforcer l’entretien et la gestion des infrastructures, en réponse au spectaculaire effondrement de chaussée survenu en 2025 à Yashio, dans la préfecture de Saitama, au nord de Tokyo.

Le texte, déjà approuvé en mai par la Chambre des représentants, a été définitivement adopté après son vote par la Chambre des conseillers.

La loi révisée impose désormais aux exploitants des réseaux d’assainissement de rendre publiques les informations relatives à l’entretien et à l’état de leurs installations, afin de les inciter à mieux prévenir les risques liés au vieillissement des canalisations.

Elle prévoit également que le gouvernement définisse des critères nationaux d’inspection permettant d’évaluer l’état des conduites d’égout. En plus du renforcement des normes de contrôle fixées par les décrets gouvernementaux et ministériels, les exploitants devront communiquer aux habitants les résultats des diagnostics réalisés.

Enfin, la réforme introduit de nouvelles exigences concernant la conception des infrastructures d’assainissement. Les réseaux devront être conçus de manière à faciliter les inspections, les travaux de réparation et les interventions d’urgence. Concrètement, dans les secteurs où une défaillance pourrait avoir de lourdes conséquences pour la population, il est notamment prévu de doubler les canalisations, afin de disposer d’une solution de secours en cas de panne ou de rupture.

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