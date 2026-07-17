Tonegawa Susumu, premier Japonais prix Nobel de médecine, est décédé à 86 ans

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Tonegawa Susumu, professeur au Massachusetts Institute of Technology (MIT) et premier Japonais à avoir reçu le prix Nobel de physiologie ou médecine, est décédé samedi à l’âge de 86 ans, a annoncé le MIT jeudi.

Né à Nagoya, Tonegawa avait reçu le prix Nobel en 1987, à seulement 48 ans, pour avoir élucidé le mécanisme permettant à l’organisme de produire une immense diversité d’anticorps essentiels à la réponse immunitaire à partir d’un nombre limité de gènes.

Par la suite, il s’était consacré aux neurosciences, où il avait apporté des contributions majeures à la compréhension des mécanismes de la mémoire. En 2014, la prestigieuse revue scientifique Science avait classé parmi les dix plus grandes avancées scientifiques de l’année une expérience menée par son équipe, qui était parvenue à modifier des souvenirs chez des souris.

Diplômé en chimie de l’Université de Kyoto en 1963, Tonegawa s’était installé aux États-Unis pour se spécialiser en biologie moléculaire. Il avait obtenu son doctorat à l’Université de Californie à San Diego en 1968, avant de devenir notamment chercheur principal à l’Institut d’immunologie de Bâle, en Suisse, puis professeur au MIT.

S’il a réalisé l’essentiel de sa carrière scientifique aux États-Unis, il avait également dirigé le Centre des sciences du cerveau de l’institut japonais RIKEN, contribuant ainsi au développement de la recherche en neurosciences au Japon.

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