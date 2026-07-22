Les premières « journées de canicule extrême » à plus de 40 °C ont été enregistrées au Japon

Actualités

Le Japon a connu mardi ses premiers kokushobi de l’année, un nouveau terme officiellement adopté par l’Agence météorologique japonaise pour désigner les journées où la température atteint ou dépasse les 40 °C.

Les températures les plus élevées ont été relevées dans le centre du pays. La ville de Tajimi (préfecture de Gifu) a enregistré 40,3 °C, suivie de Toyota (préfecture d’Aichi) avec 40,1 °C, tandis que le quartier de Hachiman, dans la ville de Gujô (Gifu), a atteint 40,0 °C.

Le terme kokushobi (journée de canicule extrême) a été introduit en avril afin de distinguer ces épisodes exceptionnels des môshobi, les journées où le mercure dépasse 35 °C.

Mardi, 278 stations météorologiques, soit près de 30 % des points d’observation du pays, ont enregistré une môshobi.

Parmi les principales températures relevées figurent Nagoya (préf. Aichi, 39,7 °C), Koga (préf. Ibaraki, 39,6 °C), Osaka (préf. Osaka, 37,1 °C), l’arrondissement de Chiyoda (préf. Tokyo, 36,4 °C), Sendai (préf. Miyagi, 35,6 °C), Fukuoka (préf. Fukuoka, 35,3 °C).

Cette vague de chaleur exceptionnelle illustre une nouvelle fois l’intensification des épisodes de températures extrêmes au Japon, où les autorités appellent la population à redoubler de vigilance face aux risques de coup de chaleur.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]