L’espoir se confirme : des cellules souches iPS restaurent durablement des patients souffrant de lésions de la moelle épinière

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Une équipe de chercheurs de l’Université Keiô a annoncé mardi avoir confirmé la sécurité à long terme d’un traitement expérimental consistant à greffer des cellules progénitrices neurales dérivées de cellules souches pluripotentes induites (iPS) chez des patients atteints de lésions de la moelle épinière.

Il s’agit de la première étude clinique au monde utilisant cette approche. Forts de ces résultats, les chercheurs prévoient de lancer, dès l’année prochaine, un essai clinique afin d’accélérer la mise en application de cette thérapie.

Entre 2020 et 2025, l’équipe dirigée par le professeur Okano Hideyuki a transplanté environ deux millions de cellules progénitrices neurales issues de cellules iPS à chacun de quatre patientssouffrant d’une lésion médullaire récente, dans les quatre semaines suivant leur accident.

L’an dernier, les chercheurs avaient déjà publié les résultats du suivi effectué un an après l’intervention, montrant l’absence de problèmes majeurs de sécurité et une amélioration des fonctions motrices chez certains patients.

Le nouveau bilan, fondé sur un suivi de deux à quatre ans après l’opération, est particulièrement encourageant : aucun effet indésirable grave, notamment aucune formation de tumeur, n’a été observé chez les quatre patients, et aucune dégradation significative de leurs capacités physiques n’a été constatée. Ces résultats renforcent l’espoir de voir cette thérapie régénérative devenir, à terme, une nouvelle option de traitement pour les personnes victimes de lésions de la moelle épinière.

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