Des cigales qui chantent la nuit ? Une étude révèle l’impact de l’urbanisation sur leur comportement au Japon

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Une équipe japonaise a constaté que certaines espèces de cigales vivant en milieu urbain chantent également la nuit, alors que ce comportement est très rarement observé dans les espaces plus verdoyants dépourvus d’éclairage public.

Selon les chercheurs, dirigés par l’Université métropolitaine de Tokyo, ces résultats suggèrent que l’éclairage nocturne et la hausse des températures liée à l’expansion des surfaces bétonnées pourraient modifier le rythme d’activité de certaines espèces de cigales.

Les conclusions de cette étude, fondée sur des observations de longue durée réalisées à l’aide d’enregistreurs autonomes, ont été publiées en avril dans la revue scientifique anglophone Ecological Research, éditée par la Société japonaise d’écologie.

Entre la fin juin et la fin août 2024, les chercheurs ont installé des enregistreurs automatiques capables de capter les chants des cigales en continu sur plusieurs sites : le campus de Minami-Ōsawa de l’Université métropolitaine de Tokyo (à Hachiôji), le campus de l’Université Tamagawa (à Machida) et celui de l’Université Azabu (à Sagamihara, dans la préfecture de Kanagawa). Trois autres appareils ont également été placés dans des zones naturelles protégées de la ville de Machida.

Les enregistrements ont ensuite été analysés afin de mesurer la fréquence des chants de cigales heure par heure et de comparer leurs habitudes selon les différents environnements.

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