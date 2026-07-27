Le Japon envisage de fixer un plafond à la part des étrangers dans la population

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Le gouvernement japonais va étudier la possibilité de mettre en place une « gestion quantitative » des résidents étrangers, c’est-à-dire un dispositif visant à prendre en compte leur proportion dans la population totale du pays.

Lors d’une réunion ministérielle consacrée à cette question, le gouvernement a décidé de créer un groupe de travail réunissant des experts afin d’élaborer une politique de base sur l’accueil des ressortissants étrangers. Ce document devrait être adopté en mars prochain.

Lors d’une conférence de presse organisée le même jour, la ministre chargée de la politique relative aux étrangers, Onoda Kimi, a indiqué que la gestion quantitative des résidents étrangers ferait « naturellement » partie de cette future politique.

Ce concept figure déjà dans l’accord de coalition conclu entre le Parti libéral-démocrate (PLD) et le Parti de l’innovation du Japon (Nippon Ishin no Kai). Il répond aux inquiétudes de certains responsables politiques selon lesquelles une augmentation de la proportion de résidents étrangers pourrait entraîner des frictions au sein de la société.

Selon l’Agence japonaise des services de l’immigration, le nombre de résidents étrangers a atteint un niveau record de 4 125 395 personnes à la fin de l’année 2025.

L’Institut national de recherche sur la population et la sécurité sociale estime que les étrangers représenteront environ 10 % de la population japonaise en 2070. D’autres projections avancent que ce seuil pourrait être franchi dès 2040.

Parallèlement, le gouvernement mettra également en place un second groupe de travail chargé de concevoir un programme permettant aux étrangers d’apprendre la langue japonaise ainsi que les institutions, les règles et les usages du Japon. L’objectif est de mettre en œuvre un programme pilote à partir de l’exercice budgétaire 2028, après avoir défini son cadre concret.

Le secrétaire général du gouvernement, Kihara Minoru, qui présidait la réunion ministérielle, a également demandé un renforcement rapide des effectifs de l’Agence japonaise des services de l’immigration. Le gouvernement prévoit ainsi de recruter environ 200 agents supplémentaires, notamment des agents de contrôle aux frontières et des inspecteurs de l’immigration, afin de renforcer la lutte contre le séjour irrégulier et d’accélérer le traitement des demandes de résidence des étrangers.



Onoda Kimi, la ministre chargée de la politique relative aux étrangers

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