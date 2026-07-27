Higashino Keigo, l’un des maîtres du roman policier japonais, est mort à 68 ans

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L’écrivain Higashino Keigo, figure majeure du roman policier japonais et auteur de best-sellers tels que La Lumière de la nuit et La Dévotion du suspect X, est décédé dans la nuit du 23 des suites d’un cancer colorectal. Il avait 68 ans. Ses funérailles ont eu lieu dans la plus stricte intimité familiale.

Né en 1958 à Osaka, Higashino est diplômé de l’Université préfectorale d’Osaka. Après ses études, il travaille comme ingénieur tout en se consacrant à l’écriture. En 1985, il fait des débuts remarqués en remportant le prix Edogawa Ranpo grâce à son roman Hôkago (« Après les cours », non traduit en français).

Sa carrière connaît une ascension fulgurante. En 1999, son roman Himitsu (« Le Secret », non traduit en français) reçoit le prix de l’Association des auteurs de romans policiers du Japon. En 2006, La Dévotion du suspect X, l’un des romans de la célèbre série mettant en scène le brillant physicien Yukawa lui vaut le prestigieux prix Naoki ainsi que le prix du meilleur roman policier japonais.

Ses intrigues, mêlant énigmes brillamment construites et profondes explorations de la psychologie humaine, rencontrent un immense succès populaire. Ses romans, souvent adaptés au cinéma et à la télévision, ont définitivement consacré sa place parmi les écrivains les plus renommés du Japon.

En 2023, Higashino Keigo avait franchi le cap symbolique des 100 ouvrages publiés, tandis que le tirage cumulé de ses livres au Japon dépassait les 100 millions d’exemplaires. Ses œuvres ont été traduites dans 41 pays et territoires et ont été sélectionnées pour deux des plus prestigieuses récompenses internationales du genre, le prix Edgar aux États-Unis et le prix Polar du meilleur roman international pour La Maison où je suis mort autrefois au Festival de Cognac en 2010.

En 2023, il avait été décoré de la Médaille au ruban pourpre et récompensé par le prix Kikuchi Kan. Il a également présidé l’Association des auteurs de romans policiers du Japon de 2009 à 2013.

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