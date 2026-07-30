La Russie veut donner le nom de l’espion Richard Sorge à un îlot des Territoires du Nord revendiqués par le Japon

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La branche de Sakhaline de la Société géographique de Russie a annoncé qu’un îlot inhabité des Petites Kouriles serait prochainement baptisé en l’honneur de Richard Sorge, l’espion soviétique qui opéra au Japon avant la guerre du Pacifique.

Les Petites Kouriles correspondent aux îles de Shikotan et Habomai, qui font partie des Territoires du Nord revendiqués par le Japon.

Le gouvernement russe devrait entériner officiellement cette décision dans les prochains jours.

La branche régionale de la Société géographique a indiqué mardi qu’une plaque portant le nom de Richard Sorge serait installée sur l’îlot. Selon elle, cette initiative contribuerait à consacrer juridiquement le caractère intangible des frontières orientales de la Russie.

Cette décision est perçue comme une nouvelle tentative de renforcer le contrôle de fait exercé par la Russie sur ces îles du nord-ouest du Pacifique, occupées par les troupes soviétiques dans les derniers jours de la Seconde Guerre mondiale et revendiquées par le Japon.

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