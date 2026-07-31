Séisme de Kumamoto : le trafic du Shinkansen Kyûshû reste fortement perturbé, la reprise complète est encore inconnue

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Deux jours après le puissant séisme qui a frappé la préfecture de Kumamoto, il est toujours impossible de dire quand l’ensemble de la ligne du Shinkansen Kyûshû pourra reprendre du service, a indiqué jeudi la compagnie JR Kyûshû.

Celle-ci prévoit de rétablir partiellement la circulation à partir de vendredi matin entre les gares de Hakata (préfecture de Fukuoka) et de Kumamoto. En revanche, les trains resteront totalement interrompus entre Kumamoto et Kagoshima-Chûô, dans la préfecture de Kagoshima.

Le séisme, qui a atteint l’intensité maximale de 7 sur l’échelle sismique japonaise shindo, a provoqué des dégâts considérables sur les infrastructures ferroviaires. Près de la gare de Shin-Yatsushiro, des joints de rails se sont déplacés de plus de 50 centimètres, tandis que plusieurs sections de viaducs ont également été endommagées.

Selon JR Kyûshû, plus de 200 points de dégâts ont déjà été recensés sur la ligne, notamment des écrans antibruit effondrés. Les nombreuses répliques qui continuent de secouer la région compliquent et ralentissent les travaux de remise en état.

« Nous n’avons jamais été confrontés à des dégâts d’une telle ampleur », a déclaré mercredi lors d’une conférence de presse Sadakari Michiya, directeur et responsable exécutif de JR Kyûshû.

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