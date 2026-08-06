Explosion après le séisme de Kumamoto : les autorités privilégient la piste d’une fuite de gaz

Actualités

Le gaz de pétrole liquéfié (GPL) est considéré comme la cause la plus probable de l’explosion meurtrière survenue dans un centre commercial peu après le puissant séisme qui a frappé la préfecture de Kumamoto, dans le sud-ouest du Japon, la semaine dernière.

Le ministère japonais de l’Économie, du Commerce et de l’Industrie a annoncé mercredi partager l’analyse de la police et des pompiers, selon laquelle une fuite de GPL est très probablement à l’origine de l’explosion survenue à l’Aeon Mall Kumamoto, situé dans la commune de Kashima.

L’explosion s’est produite environ une heure et demie après le tremblement de terre du 28 juillet et a coûté la vie à sept employés qui travaillaient dans le centre commercial.

L’entreprise Fukuoka Oxygen, qui fournissait le GPL à l’Aeon Mall Kumamoto, a remis mercredi un rapport sur l’accident au bureau de la sécurité industrielle et de l’inspection de Kyûshû du ministère, par l’intermédiaire du gouvernement préfectoral de Kumamoto, conformément à la loi sur la sécurité des gaz sous pression.

Basée dans la ville de Kurume, dans la préfecture voisine de Fukuoka, Fukuoka Oxygen exerce ses activités dans l’ensemble de la région de Kyûshû, notamment dans les préfectures de Kumamoto et de Fukuoka, ainsi que dans celle de Yamaguchi.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]