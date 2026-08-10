Doraemon, Naruto, D.Luffy… en Indonésie, les mangas japonais inspirent aussi les prénoms

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Plusieurs Indonésiens portent des noms inspirés de mangas et d’animes japonais, dont 16 personnes recensées sous le nom de « Doraemon », celui du célèbre chat-robot sans oreilles et personnage principal de la série d’animation à succès du même nom.

Un responsable indonésien chargé des registres de population a indiqué mercredi sur les réseaux sociaux que la culture populaire japonaise avait contribué à inspirer les noms donnés à certains citoyens indonésiens.

181 personnes portent par exemple le nom de « Nobita », en référence à Nobita Nobi, l’un des principaux personnages de Doraemon.

Les noms les plus répandus sont toutefois « Uzumaki » et « Naruto », issus du célébrissime manga de ninjas. Au total, 347 personnes portent le nom « Uzumaki » ou « Naruto ».

Par ailleurs, 79 Indonésiens portent le nom de « D. Luffy », en référence à Monkey D. Luffy, le personnage principal de One Piece.

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