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Le président Poutine échangeant avec des étudiants de l’Universite de Novossibirsk, en Sibérie, le 11 août 2026.

Selon l’agence de presse publique russe Tass, le président Vladimir Poutine a affirmé mercredi que des documents internationaux confirment que les îles Kouriles, y compris les quatre îles que le Japon appelle ses « Territoires du Nord », font partie du territoire russe.

Lors d’une inspection d’exercices navals russes à Ioujno-Sakhalinsk, dans l’Extrême-Orient russe, Poutine aurait déclaré que le contrôle effectif par son pays des quatre îles disputées était « une réalité apparue après la fin de la Seconde Guerre mondiale et consacrée dans des documents internationaux ».

Évoquant les relations entre les deux pays, Poutine a reconnu le rôle constructif joué par l’ancien Premier ministre japonais Abe Shinzô, tout en critiquant les sanctions imposées par le Japon après l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Il a affirmé que le changement de position du Japon n’avait « en aucun cas été provoqué par nous ».

Selon Tass, Poutine s’est rendu dans la région de Sakhaline pour la première fois depuis juillet 2013. Il visite actuellement plusieurs régions de son pays en amont des élections législatives prévues en septembre.

Le 4 août, la flotte russe du Pacifique a commencé des exercices militaires de grande ampleur consacrés à la défense des frontières dans le nord-ouest du Pacifique.

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