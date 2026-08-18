Sondage sur la transpiration : près de 60 % des personnes sont gênées et renoncent à certaines activités

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Selon une enquête menée conjointement par trois laboratoires pharmaceutiques, près de 60 % des personnes au Japon gênées par leur transpiration ont renoncé à certaines activités.

Parmi les 9 459 personnes ayant fourni des réponses valides, 4 767 ont déclaré être préoccupées par leur transpiration. Parmi elles, 58 % ont indiqué avoir abandonné certaines activités en raison de ce problème.

La réponse la plus fréquente, citée par 27 % d’entre elles, était le fait de renoncer à porter les vêtements qu’elles préfèrent. Viennent ensuite les personnes qui évitent de s’approcher des autres (20 %) et celles qui renoncent à sortir pendant la journée ou à prévoir des sorties prolongées (16 %).

Réalisée en ligne en février par un groupe constitué des laboratoires Kaken Pharmaceutical, Hisamitsu Pharmaceutical et Maruho, l’enquête a porté sur des personnes âgées de 15 à 59 ans dans tout le Japon. Le groupe souhaite sensibiliser davantage la société aux problèmes liés à la transpiration et favoriser une meilleure compréhension de ces difficultés.

Lorsqu’on leur a demandé si elles considéraient leur sueur comme sale ou peu hygiénique, 66 % ont répondu par l’affirmative. Par ailleurs, 65 % estimaient qu’elle causait une gêne aux autres.

Par ailleurs, 69 % ont déclaré n’en parler à personne. Parmi les raisons citées, « c’est simplement ma constitution » et « j’ai renoncé à trouver une solution » arrivaient en tête, avec 19 % chacune. Par ailleurs, 48 % des personnes interrogées éprouvaient des réticences à consulter un établissement médical, notamment en raison du coût des traitements.

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