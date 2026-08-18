Îles Kouriles : Moscou convoque l’ambassadeur japonais après la protestation de Tokyo contre la visite de Poutine

Actualités

Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov (photo) a déclaré lundi avoir demandé à l’ambassadeur du Japon en Russie, Mutô Akira, de se présenter à son ministère après la protestation de Tokyo contre la visite du président Vladimir Poutine, la semaine dernière, sur une île disputée du nord-ouest du Pacifique.

Lors d’une conférence de presse, Lavrov a indiqué avoir convoqué l’ambassadeur immédiatement après que la Première ministre japonaise Takaichi Sanae et le ministre des Affaires étrangères Toshimitsu Motegi ont protesté contre la visite de Poutine sur l’île jeudi.

Selon Lavrov, l’ambassade du Japon à Moscou a répondu que Mutô ne pouvait pas se présenter devant le ministre russe vendredi ou lundi, les deux dates proposées par le ministère, sans fournir davantage d’explications.

Le chef de la diplomatie russe a qualifié cette situation de « totalement inacceptable » et de violation manifeste du protocole. Il a ajouté qu’il comptait discuter avec Mutô non seulement de la réaction du Japon à la visite de Poutine à l’île d’Itouroup, mais également de la manière dont les ambassadeurs doivent exercer leurs fonctions dans leur pays d’affectation.

Takaichi et plusieurs responsables japonais ont protesté contre la visite de Poutine à Itouroup, l’une des quatre îles que le Japon désigne sous le nom de Territoires du Nord. Tokyo revendique ces îles, actuellement contrôlées par Moscou, après leur prise par l’Union soviétique à la fin de la Seconde Guerre mondiale.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]