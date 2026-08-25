Hausse spectaculaire des frais de titre de séjour dès octobre au Japon

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Le gouvernement japonais a adopté mardi un décret prévoyant une augmentation des frais de renouvellement et de changement de statut de résidence pour les ressortissants étrangers. Actuellement fixés à un tarif unique de 6 000 yens (32 euros), ces frais pourront atteindre jusqu’à 75 000 yens (400 euros) dès l’entrée en vigueur de la mesure en octobre.

Pour les démarches effectuées au guichet d’un bureau administratif, la nouvelle grille tarifaire s’établira ainsi : 10 000 yens pour une durée maximale de trois mois, 33 000 yens pour un an, 64 000 yens pour une période de trois ans à moins de cinq ans, et 75 000 yens pour cinq ans ou plus.

La demande de résidence permanente connaîtra une hausse particulièrement marquée, passant de 10 000 yens à 200 000 yens (de 55 à 1 075 euros).

Cette revalorisation des tarifs s’inscrit dans le cadre de la révision de la loi sur le contrôle de l’immigration et la reconnaissance des réfugiés, promulguée en mai.

En parallèle, le public des bénéficiaires de tarifs réduits a été élargi à la suite d’une consultation publique.

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