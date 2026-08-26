Terre décontaminée de Fukushima : le Japon franchit une étape clé pour sa réutilisation hors de Tokyo

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Le gouvernement japonais a décidé mardi d’entamer la réutilisation, dans des villes régionales, des sols issus des travaux de décontamination consécutifs à l’accident de la centrale de Fukushima Daiichi en mars 2011.

Lors d’une réunion au bureau du Premier ministre à Tokyo, le gouvernement a acté le lancement rapide de ce programme de réutilisation des sols. Les terrains visés concernent des parterres de fleurs situés près de bâtiments administratifs régionaux à Sendai (préfecture de Miyagi, dans le nord-est du Japon) et dans la ville de Saitama, au nord de Tokyo.

Il s’agira de la première utilisation de ces terres décontaminées en dehors de la capitale, si l’on excepte les projets pilotes menés dans la préfecture de Fukushima.

Le secrétaire général du gouvernement Kihara Minoru a déclaré au cours de la réunion que la valorisation de ces terres décontaminées constituerait un élément fondamental pour atteindre l’objectif fixé par l’État : achever leur élimination définitive hors de Fukushima d’ici mars 2045. Kihara a invité les participants à étendre l’usage de ces sols aux bureaux régionaux d’autres municipalités, tout en renforçant la communication auprès du public pour garantir la transparence sur leur innocuité.

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