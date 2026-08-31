Sécurité routière au Japon : la vitesse maximale est abaissée à 30 km/h dans les rues résidentielles

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La limitation de vitesse sur les voies résidentielles japonaises dépourvues de ligne centrale ou de panneaux de signalisation passe ce mardi de 60 à 30 km/h.

Cette mesure vise à réduire les accidents dans les zones urbaines étroites à forte fréquentation piétonne. Elle marque un tournant majeur dans le Code de la route du pays, ces axes représentant environ 70 % de l’ensemble du réseau routier ordinaire à l’échelle nationale.

Le nombre d’enfants et de personnes âgées tués dans des accidents de la circulation sur ces voies de quartier stagne aux alentours de 300 victimes par an, et ce malgré la baisse globale du nombre d’accidents à travers le pays.

Face à ce constat, le gouvernement avait décidé dès juillet 2024 la révision de cette vitesse limite légale.

Avec ce changement de réglementation, le plafond est ainsi fixé à 30 km/h sur les routes ordinaires dépourvues de panneaux, de marquage au sol, de ligne blanche centrale ou de terre-plein central, qui est un seuil au-delà duquel le risque de blessures mortelles pour les piétons augmente considérablement.

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