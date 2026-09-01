Le Japon perd sa doyenne à l’âge de 115 ans

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La personne la plus âgée du Japon est décédée jeudi à l’âge de 115 ans, ont indiqué lundi des sources proches du ministère de la Santé, du Travail et des Affaires sociales.

Originaire de la ville de Yamato-Kôriyama, dans la préfecture de Nara, Kagawa Shigeko était née en mai 1911. Les circonstances de son décès n’ont pas été rendues publiques.

Elle était devenue la personne la plus âgée du pays après le décès, en juillet de l’année dernière, d’une femme âgée de 114 ans vivant dans la ville de Nakatsu, dans la préfecture d’Ôita, au sud-ouest du pays.

La nouvelle doyenne du Japon est désormais Kishimoto Fuyô, une femme de 114 ans vivant dans la ville de Kyoto.

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