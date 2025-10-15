Espérance de vie : bientôt 100 000 centenaires au Japon ?

Japan Data

La population de centenaires au Japon a presque atteint les 100 000 personnes.

Un prix Nobel centenaire

Au 1er septembre 2025, il y avait 99 763 centenaires au Japon, soit 4 644 personnes de plus que l’année précédente, selon les registres d’état civil. Il s’agit de la 55e année où le nombre est en hausse, et les femmes représentent 88,0 % du total.

Par ailleurs, l’une des personnes qui a franchi la barre du siècle d’existence cette année est Esaki Reona, le lauréat du prix Nobel de physique en 1973.

La doyenne nationale est Kagawa Shigeko, âgée de 114 ans et habitant à Yamato-Kôriyama, dans la préfecture de Nara. Le doyen est Mizuno Kiyotaka, 111 ans, résiden de Iwata, dans la préfecture de Shizuoka.

La loi sur la protection des personnes âgées a été promulguée en 1963. À cette époque, le Japon comptait 153 centenaires, mais ils étaient déjà plus de 1 000 en 1981 et dépassaient les 10 000 en 1998, un chiffre en constante augmentation.

Parmi les 47 préfectures du Japon, c’est dans celle de Shimane que l’on recense le plus grand nombre de centenaires, à savoir 168,7 pour 100 000 habitants, un nombre 3,5 fois supérieur à celui de la préfecture de Saitama, qui a le ratio le plus faible du pays (48,5 pour 100 000 habitants). Leur nombre est proportionnellement plus faible dans les grandes métropoles, notamment dans la région de Tokyo et ses préfectures environnantes.

Ratio de centenaires pour 100 000 habitants

Préfectures où ils sont les plus nombreux

Shimane 168,7 Kôchi 157,2 Tottori 144,6 Kagoshima 136,5 Nagano 133,9

Préfectures où ils sont les moins nombreux

Tokyo 57,5 Chiba 57,3 Osaka 55,4 Aichi 53,0 Saitama 48,5

Source : graphique créé sur la base des données du ministère de la Santé, du Travail et des Affaires sociales.

Données utilisées

Données sur les centenaires (en japonais) du ministère de la Santé, du Travail et des Affaires sociales.

(Photo de titre : Pixta)