Les lauréats japonais du prix Nobel : le groupe Nihon Hidankyô reçoit le Nobel de la paix 2024

Le prix Nobel de la paix 2024 a été attribué à l’association Nihon Hidankyô, qui représente les survivants des bombes atomiques de Hiroshima et Nagasaki et leur long combat contre l’abolition des armes nucléaires. Voici également la liste de tous les lauréats japonais.

Le 11 octobre 2024, le prix Nobel de la paix a été décerné à Nihon Hidankyō, la Confédération japonaise des organisations de victimes des bombes A et H. Fondé en 1956, le groupe est un mouvement populaire représentant les hibakusha, ou survivants des bombardements atomiques d’août 1945 sur Hiroshima et Nagasaki, et œuvrant à l’éradication des armes nucléaires dans le monde moderne.

Le Comité Nobel a fait l’éloge du Nihon Hindankyô : « Ces témoins historiques ont contribué à engendrer et consolider une large opposition à l’exploitation des armes nucléaires sur la planète en mettant en avant leurs histoires personnelles, en créant des campagnes éducatives basées sur leurs expériences et en alertant contre le danger de la prolifération de ces armes. Les hibakusha nous aide à décrire l’indescriptible, à penser à l’impensable, et à saisir d’une manière ou d’une autre la douleur et la souffrance incompréhensibles causées par les armes nucléaires. »

L’organisation Nihon Hidankyô devient le premier groupe à rejoindre la liste des 29 lauréats individuels d’origine japonaise (dont Manabe Shukurô, Nanbu Yôichirô et Nakamura Shûji, qui ont pris la nationalité américaine, et l’écrivain Kazuo Ishiguro, qui est citoyen britannique).

Un demi-siècle s’est écoulé depuis que le dernier lauréat japonais du prix Nobel de la paix avait été nommé. Il s’agissait de l’ancien Premier ministre Satô Eisaku, pour sa contribution à la stabilité dans la région du Pacifique en prenant partie contre les armes nucléaires.

Les 30 lauréats japonais ont été récompensés dans différents domaines : 12 en physique, 8 dans le domaine de la chimie, 5 pour leurs travaux en physiologie ou en médecine, 3 en littérature et 2 pour la paix.

Liste des lauréats japonais du prix Nobel

Année Catégorie Nom et activités 2024 Paix Nihon Hidankyô, la Confédération japonaise des organisations de victimes des bombes A et H Le groupe a été nommé pour ses efforts à « œuvrer à un monde sans armes nucléaires et à démontrer à travers des témoignages personnels qu’elles ne doivent plus jamais être utilisées ». 2021 Physique Syukuro Manabe (Manabe Shukurô)



De nationalité américaine, expert en météorologie



Programme de sciences atmosphériques et océaniques, Université de Princeton



Nommé pour ses contributions révolutionnaires à notre compréhension des systèmes physiques complexes. (Voir notre article lié) 2019 Chimie Yoshino Akira



Membre honoraire, entreprise Asahi Kasei, et professeur à l’Université Meijô Nommé pour le développement des batteries lithium-ion. (Voir notre article lié) 2018 Physiologie ou médecine Honjo Tasuku



Éminent professeur, Université de Kyoto



Nommé pour sa découverte de la thérapie du cancer par inhibition de la régulation immunitaire négative. (Voir notre article lié) 2017 Littérature Kazuo Ishiguro



Écrivain, de nationalité britannique



Auteur « qui a révélé, dans des romans d’une grande force émotionnelle, l’abîme sous l’illusion que nous avons de notre relation au monde ». (Voir notre article lié) 2016 Physiologie ou médecine Ôsumi Yoshinori



Professeur émérite, Institut de technologie de Tokyo



Nommé pour ses découvertes sur les mécanismes de l’autophagie, processus par lequel des protéines non nécessaires et dysfonctionnelles à l’intérieur de cellules se dégradent et se recyclent. 2015 Physique Kajita Takaaki



Directeur, Institut de recherche sur les rayons cosmiques, Université de Tokyo Nommé pour sa contribution à la découverte des oscillations des neutrinos, qui démontre que les neutrinos ont une masse. Physiologie ou médecine Ômura Satoshi



Professeur de l’Université Kitasato



Nommé pour ses découvertes concernant une nouvelle thérapie contre les infections causées par des parasites nématodes. 2014 Physique Akasaki Isamu



Professeur à l’Université Meijô et professeur émérite à l’Université de Nagoya



Nommé pour l’invention des diodes électroluminescentes bleues efficaces, qui ont permis de créer des sources de lumière blanche et claire, économes en énergie. Amano Hiroshi



Professeur à l’Université de Nagoya



Idem (voir ci-dessus) Nakamura Shûji



De nationalité américaine, professeur à l’Université de Californie à Santa Barbara



Idem (voir ci-dessus) 2012 Physiologie ou médecine Yamanaka Shinya



Professeur au Centre de recherche et d’application des cellules iPS (CiRA) de l’Université de Kyoto



Nommé pour le développement de cellules souches pluripotentes induites (iPS) qui peuvent se transformer en cellules de différents organes. 2010 Chimie Negishi Eiichi



Professeur à l’Université Purdue aux États-Unis



Nommé pour les réactions de couplage catalysées par le palladium en synthèse organique. Suzuki Akira



Professeur émérite de l’Université de Hokkaidô



Nommé pour les réactions de couplage catalysées par le palladium en synthèse organique. 2008 Physique Nambu Yôichirô



De nationalité américaine,professeur émérite de l’Université de Chicago aux États-Unis



Nommé pour la découverte du mécanisme de brisure spontanée de symétrie en physique subatomique. Kobayashi Makoto



Professeur émérite de l’Organisation de recherche sur les accélérateurs de haute énergie



Nommé pour la découverte de l’origine de la brisure de symétrie qui prédit l’existence d’au moins trois familles de quarks dans la nature. Masukawa Toshihide



Professeur émérite de l’Université de Tokyo



Nommé pour la découverte de l’origine de la brisure de symétrie qui prédit l’existence d’au moins trois familles de quarks dans la nature. Chimie Shimomura Osamu



Professeur émérite de l’Université de Boston aux États-Unis



Nommé pour la découverte et le développement de la protéine fluorescente verte, la GFP. 2002 Chimie Tanaka Kôichi



Chercheur au Centre de recherche central de Shimadzu Corp.



Nommé pour le développement de méthodes d’identification et d’analyse structurale de macromolécules biologiques. Physique Koshiba Masatoshi



Professeur émérite de l’Université de Tokyo



Nommé pour la détection des particules neutrinos. 2001 Chimie Noyori Ryôji



Professeur de la faculté des sciences de l’Université de Nagoya



Nommé pour ses travaux sur la chiralité des réactions d’hydrogénation catalysées. 2000 Chimie Shirakawa Hideki



Professeur émérite de l’Université de Tsukuba



Nommé pour la découverte des polymères conducteurs. 1994 Littérature Ôe Kenzaburô



Écrivain



Nommé pour savoir créer avec une grande force poétique un monde imaginaire où la vie et le mythe se condensent pour former un tableau déroutant de la fragile situation humaine actuelle à travers des œuvres comme Une affaire personnelle (1964). (Voir notre article lié) 1987 Physiologie ou médecine Tonegawa Susumu



Professeur à l’Institut des technologies du Massachussetts aux États-Unis



Nommé pour sa découverte du principe génétique de la génération de la diversité des anticorps. 1981 Chimie Fukui Kenichi



Professeur à l’Université de Kyoto



Nommé pour ses théories sur les mécanismes des réactions chimiques. 1974 Paix Satô Eisaku



Ancien Premier ministre du Japon



Nommé pour sa politique pacifiste et opposée à la prolifération nucléaire. 1973 Physique Esaki Reona



Chercheur en chef du Centre de recherche Watson d’IBM aux États-Unis



Nommé pour ses découvertes expérimentales de l’effet tunnel de l’électron. 1968 Littérature Kawabata Yasunari



Écrivain



Nommé pour son œuvre riche en idées et remplie d’esprit de liberté et de recherche de la vérité, qui a réussi à avoir une grande influence sur son époque, avec des œuvres telles que La danseuse d’Izu (1927) et Pays de neige (1935-1937). (Voir notre article lié) 1965 Physique Tomonaga Shinichirô



Professeur à l’Université d’éducation de Tokyo



Nommé pour ses travaux fondamentaux en électrodynamique quantique qui ont permis de formuler la théorie de la normalisation. 1949 Physique Yukawa Hideki



Professeur de la faculté des sciences de l’Université de Tokyo



Nommé pour sa prédiction de l’existence des mésons à partir de travaux théoriques sur les forces nucléaires. (Voir notre article lié)

(Photo de titre : Mimaki Toshiyuki, co-président de la Confédération Nihon Hidankyô, s’adresse à la presse le 11 octobre 2024, après l’attribution du prix Nobel de la paix. Jiji)