Disparition d’Akiyama Toyohiro, le tout premier voyageur japonais dans l’espace

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Akiyama Toyohiro en décembre 1990

Akiyama Toyohiro, devenu en 1990 le premier citoyen japonais à s’envoler dans l’espace, est décédé le 26 août à son domicile d’Ôdai, une ville de la préfecture de Mie dans le centre du Japon. Il était âgé de 84 ans.

Natif de Tokyo, Akiyama intègre en 1966 la chaîne Tokyo Broadcasting System Inc. (l’actuelle TBS Holdings Inc.) en tant que journaliste. Après avoir occupé le poste de chef du bureau de Washington pour le diffuseur, il est sélectionné en interne pour embarquer à bord d’un vaisseau spatial soviétique Soyouz en décembre 1990.

Au cours de son séjour dans la station spatiale Mir, Akiyama réalise diverses expériences, notamment sur des grenouilles, tout en poursuivant son travail de reporter en orbite. Lors de sa première prise de parole en direct, il a marqué les esprits en lançant spontanément : « Je suis à l’antenne ? »

Après avoir quitté le réseau de télévision en décembre 1995, Akiyama s’installe dans la préfecture de Fukushima au nord-est du Japon pour s’adonner à l’agriculture biologique.

De 2011 à 2018, il enseigne comme professeur à l’Université d’art et de design de Kyoto, rebaptisée depuis Université des arts de Kyoto, avant de passer la fin de sa vie à Ôdai.

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