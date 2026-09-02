World Sushi Cup 2026 : un chef roumain sacré meilleur maître sushi du monde à Tokyo

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Les 20 et 21 août, le concours « WORLD SUSHI CUP JAPAN 2026 », qui réunit des chefs sushis de nationalité étrangère venus rivaliser de maîtrise technique et de rigueur hygiénique, s’est tenu au Tokyo Big Sight. L’événement a rassemblé 28 candidats originaires de 14 pays, et c’est le Roumain Vlad Mihai Tanasie, âgé de 33 ans, qui a décroché la victoire au classement général.

Lors des épreuves éliminatoires de la première journée, les participants se sont affrontés sur les savoir-faire traditionnels « à la mode d’Edo » (Edomae), notamment la découpe en ruban du radis blanc (katsuramuki) et la préparation des sashimis. Les 15 meilleurs concurrents se sont qualifiés pour la finale du lendemain. Consacrée à la création originale, cette ultime épreuve invitait les cuisiniers à choisir une thématique pour donner corps à leur vision du sushi. Le lauréat a conquis le jury en imaginant un plateau audacieux intitulé « La rencontre de Dracula et du Japon », inspiré par la légendaire figure issue du folklore de son pays natal.

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