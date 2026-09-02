Vladimir Poutine rejette sur le Japon la responsabilité de la dégradation des relations avec la Russie

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Le président Vladimir Poutine a déclaré mercredi que le Japon portait l’entière responsabilité de la détérioration des relations entre Tokyo et Moscou, a rapporté l’agence de presse officielle russe Tass.

Selon cette même source, le chef d’État russe aurait affirmé que la réaction de l’Archipel face à sa visite sur l’une des îles contestées du nord-ouest de l’océan Pacifique ne l’avait aucunement surpris.

S’exprimant devant des journalistes lors d’un déplacement au Kirghizistan, il a soutenu que la Russie n’avait pris aucune initiative pour dégrader les liens avec le Japon et qu’elle s’était au contraire montrée constructive sur de nombreux dossiers.

Tout en soulignant que les négociations en vue d’un traité de paix entre Moscou et Tokyo, qui scellerait officiellement la fin de leurs hostilités de la Seconde Guerre mondiale, constituaient un enjeu complexe, le dirigeant a estimé que bien que cette question ait été réglée, son pays restait disposé à en discuter sous une forme ou une autre, suggérant ainsi que des concessions avaient été faites par Moscou.

Le 13 août dernier, Vladimir Poutine s’est rendu sur l’île d’Etorofu, l’un des quatre territoires insulaires contrôlés par la Russie mais revendiqués par le Japon sous le nom de Territoires du Nord (îles Kouriles).

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