Sécurité routière au Japon : vers un examen renforcé pour les conducteurs âgés ayant commis des infractions

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L’Agence nationale de la police (NPA) prévoit de durcir les critères de l’épreuve obligatoire de conduite imposée aux automobilistes âgés de 75 ans ou plus ayant commis des infractions au code de la route.

L’agence ajoutera de nouveaux critères d’évaluation portant notamment sur la capacité des conducteurs à effectuer un demi-tour et sur leur manière de vérifier les conditions de sécurité. Elle prévoit également d’alourdir la pénalité en cas de non-respect d’un arrêt obligatoire à une intersection.

Cette réforme a été décidée sur la base d’un rapport remis par un groupe d’experts. Après une consultation publique, la NPA prévoit de mettre en œuvre ces changements dès l’exercice 2027.

L’épreuve de conduite concerne les conducteurs âgés ayant commis certaines infractions, notamment des excès de vitesse ou le non-respect de feux de signalisation, au cours des trois années précédant le renouvellement de leur permis. Réalisé à bord d’un véritable véhicule, l’examen vise à vérifier qu’ils sont capables de manier correctement le volant et de respecter les feux de circulation et la signalisation routière.

Le groupe d’experts s’est interrogé sur la pertinence de l’épreuve actuelle après avoir constaté que les conducteurs qui l’avaient réussie étaient impliqués dans des accidents ou commettaient de nouvelles infractions dans des proportions nettement supérieures à celles observées chez les conducteurs âgés sans antécédents d’infractions.

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