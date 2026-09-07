Le prince Hisahito, deuxième dans l’ordre de succession au trône impérial, a fêté ses 20 ans

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Le prince Hisahito, neveu de l’empereur, a fêté ses 20 ans dimanche. Il mène une vie bien remplie, notamment à travers ses études universitaires.

Deuxième dans l’ordre de succession au trône impérial, le jeune homme est étudiant en deuxième année au département des Sciences de la Vie et de l’Environnement de l’Université de Tsukuba. Il assume également des fonctions officielles en tant que membre de la famille impériale.

Après avoir célébré sa majorité lors de la cérémonie de passage à l’âge adulte en septembre dernier, Hisahito a fait ses premiers pas dans plusieurs événements officiels au palais impérial, notamment lors des vœux du Nouvel An début janvier et d’un banquet organisé en mai en l’honneur du président philippin Ferdinand Marcos Jr. et de son épouse, à l’occasion de leur visite d’État au Japon.

Lors de l’utakai hajime, la traditionnelle cérémonie impériale de lecture de poèmes du Nouvel An, il a présenté pour la première fois un poème évoquant un souvenir lié aux libellules, qui font partie de ses sujets de recherche.

Au cours de l’année écoulée, le prince s’est rendu dans six préfectures (Hokkaidô, Mie, Kyoto, Osaka, Nara et Hiroshima).

En novembre dernier, il a rejoint l’île d’Izu Ôshima avec sa mère, la princesse Kiko, afin d’assister aux épreuves d’orientation des Deaflympics de Tokyo.

Hisahito suit à l’université des cours d’anglais orientés vers la lecture d’articles scientifiques, ainsi que des modules d’éducation physique obligatoires. Ses cours et travaux pratiques en biologie ont gagné en spécialisation par rapport à l’année précédente, et il a participé cet été à un stage sur le terrain. Bien qu’il réside le plus souvent à Tsukuba, lorsqu’il séjourne dans la résidence familiale du domaine d’Akasaka (à Tokyo), il poursuit ses activités de culture du riz et des légumes, sans oublier l’observation des libellules locales.

Passionné de cartes géographiques depuis son enfance, il s’est rendu en août au Musée des cartes et des mesures situé près de son campus pour approfondir ses connaissances sur la géographie du pays et les techniques de mesure. Enfin, très touché par le séisme de Kumamoto survenu en juillet ainsi que par les pluies diluviennes ayant frappé diverses régions, il exprime toute sa compassion envers les victimes et les sinistrés.

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