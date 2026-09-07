Affaire Chiikawa chez Kura Sushi : la campagne annulée après le vol de lots par un employé

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La chaîne japonaise de restaurants de sushi sur tapis roulant Kura Sushi a mis un terme prématuré à sa campagne de collaboration avec le personnage de Chiikawa après avoir découvert qu’un employé avait détourné des lots.

L’entreprise a stoppé l’ensemble des promotions liées à cette opération dès l’ouverture des établissements, dimanche. En guise d’excuses pour cet arrêt soudain, la chaîne a offert une remise générale de 10 % directement en caisse durant deux jours, jusqu’à lundi.

Selon Kura Sushi, une importante quantité de jouets en capsule (relatifs à Chiikawa) que l’on peut obtenir directement dans le restaurant ont été repérés en vente sur des sites de petites annonces en ligne.

L’enquête interne a confirmé qu’un membre du personnel avait soustrait ces objets de manière frauduleuse. La direction a précisé qu’elle échangeait désormais avec la police au sujet des suites judiciaires à donner.

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