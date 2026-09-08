Maisons vides au Japon : un prêt à taux réduit pour loger les familles et redynamiser le parc immobilier

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Le ministère du Territoire, des Infrastructures, des Transports et du Tourisme s’apprête à instaurer un programme de prêts à taux bonifié destiné aux entreprises qui rénovent des maisons vacantes pour les transformer en logements locatifs. Cette initiative visera en priorité les familles avec enfants ainsi que les foyers à revenus modestes ou intermédiaires, dans le but d’encourager une réutilisation efficace des logements abandonnés à travers le pays.

L’augmentation constante du nombre de maisons vacantes constitue un problème majeur au Japon. C’est pourquoi le ministère a inscrit les dépenses relatives à ce projet dans ses demandes budgétaires pour l’exercice fiscal 2027.

S’il existe déjà à l’échelle nationale des entreprises spécialisées dans le rachat et la rénovation de maisons vides pour la revente, la réhabilitation de ces biens à des fins locatives reste encore limitée à une poignée de petites structures.

Actuellement, les sociétés rencontrent de réelles difficultés pour obtenir des financements lors de l’achat de ces biens avant travaux. Les établissements financiers hésitent en effet à les accepter comme garanties en raison de leur faible valeur patrimoniale.

Afin de lever cet obstacle, le nouveau dispositif s’appuiera sur les rendements des fonds investis par l’État au sein de l’Agence japonaise de financement du logement. Ces revenus permettront à l’organisme d’accorder aux entreprises des prêts à faible taux d’intérêt afin de couvrir leurs frais de rénovation.

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