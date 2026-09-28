Junglia Okinawa : le parc accuse une perte de près de 100 millions d’euros après sa première année

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La société mère de l’exploitant de Junglia Okinawa, dans la préfecture d’Okinawa, a enregistré une perte nette de 17,3 milliards de yens (96 millions d’euros) au cours de son premier exercice depuis l’ouverture du parc à thème en juillet 2025.

Japan Entertainment Holdings, la société mère, a connu de graves difficultés financières au cours de l’exercice clos en juin 2026, rendant nécessaires des mesures drastiques pour redresser ses activités.

Lors d’une assemblée générale des actionnaires organisée vendredi à Naha, l’entreprise a présenté sa situation financière ainsi que ses projets pour l’avenir.

« Cette perte n’aura aucune incidence sur les services proposés à nos clients ni sur les différents contrats et transactions que nous avons avec d’autres entreprises », a déclaré son PDG, Katô Takeshi, dans un communiqué. « Nous continuerons à fonctionner normalement. »

S’étendant sur les communes de Nakijin et de Nago, Junglia avait été conçu par Katana Inc., une société de marketing basée à Osaka. Son président-directeur général, Morioka Tsuyoshi, est notamment connu pour avoir joué un rôle dans le redressement du parc Universal Studios Japan à Osaka.

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