Le nombre de travailleurs étrangers qualifiés atteint un niveau record au Japon

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Le nombre d’étrangers résidant au Japon avec le statut de « travailleur aux compétences spécifiques » (catégorie 1 ou 2) a atteint un niveau record de 444 256 à la fin juin, soit une hausse de 13,8 % par rapport à fin 2025, a annoncé mardi l’Agence japonaise des services d’immigration.

Parmi eux, le nombre de titulaires du statut de catégorie 2, réservé aux travailleurs possédant des compétences encore plus avancées, a été multiplié par 2,3 pour atteindre 18 295 personnes.

Le système de visa « compétences spécifiques » (tokutei ginô) a été instauré en 2019 afin de remédier aux pénuries de main-d’œuvre au Japon. Les titulaires du statut de catégorie 1 peuvent travailler dans le pays pendant une durée maximale de cinq ans. Le statut de catégorie 2 permet quant à lui aux étrangers de travailler au Japon sans limitation de durée dans les faits, ainsi que d’y faire venir leur famille.

Selon l’agence gouvernementale, le nombre de résidents étrangers passant de la catégorie 1 à la catégorie 2 est en hausse.

Le nombre de travailleurs étrangers titulaires du statut de catégorie 1 s’élevait à 425 961, en progression de 11,4 %. Les Vietnamiens étaient les plus nombreux, devant les Indonésiens et les ressortissants du Myanmar.

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