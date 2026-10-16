「東京電玩展」30年的軌跡：反映時代並持續進化的盛會

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迎來第30個年頭里程碑的「東京電玩展2026」，於9月17日至21日在千葉市的幕張展覽館舉行。本文將回顧這座亞洲歷史最悠久的電玩盛會之歷史，並展望電玩主機的世代交替與電競普及等電玩界生態的演變。

將電玩打造為文化產業 世界最大規模的電玩盛會「東京電玩展（TGS）」始於1996年8月。當時正值次世代主機百花齊放之際，2天內湧入超過10萬人，盛況空前。此後，除了因疫情改為線上舉辦的2020年與2021年之外，入場人數從未低於10萬人，2018年度更在4天內吸引了29萬8690人次。參展廠商數亦從87家持續增加，2026年度則集結了創歷史新高的1138家業者。 TGS不僅止於單純的商展。主辦單位電腦娛樂協會（CESA，東京都新宿區）常務理事增田努先生說明：「本展旨在將電玩發展為具備文化價值的一大產業。」 於首屆舉辦前的1995年成立的CESA，亦有來自加盟電玩相關企業的人員在籍。增田先生本人亦曾在卡普空（CAPCOM）長期擔任行銷企劃，並曾以參展方的身份參與TGS。讓我們伴隨增田先生的述說，一同回顧與電玩文化發展並肩前行的TGS 30年歷程。

統籌TGS的增田先生。曾在卡普空負責《惡靈古堡》、《魔物獵人》等作品的宣傳推廣活動