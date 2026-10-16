「東京電玩展」30年的軌跡：反映時代並持續進化的盛會
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將電玩打造為文化產業
世界最大規模的電玩盛會「東京電玩展（TGS）」始於1996年8月。當時正值次世代主機百花齊放之際，2天內湧入超過10萬人，盛況空前。此後，除了因疫情改為線上舉辦的2020年與2021年之外，入場人數從未低於10萬人，2018年度更在4天內吸引了29萬8690人次。參展廠商數亦從87家持續增加，2026年度則集結了創歷史新高的1138家業者。
TGS不僅止於單純的商展。主辦單位電腦娛樂協會（CESA，東京都新宿區）常務理事增田努先生說明：「本展旨在將電玩發展為具備文化價值的一大產業。」
於首屆舉辦前的1995年成立的CESA，亦有來自加盟電玩相關企業的人員在籍。增田先生本人亦曾在卡普空（CAPCOM）長期擔任行銷企劃，並曾以參展方的身份參與TGS。讓我們伴隨增田先生的述說，一同回顧與電玩文化發展並肩前行的TGS 30年歷程。
家用主機雄霸爭鋒的時代
在1996年首度舉辦當時，日本的家用電玩市場正處於從任天堂「超級任天堂（SFC）」獨占鰲頭的局面，過渡至能呈現高畫質3D繪圖之次世代主機的轉型期。SFC的後繼機種「NINTENDO 64」、以光碟為媒介的「Sega Saturn」以及索尼（SONY）的「PlayStation（初代＝PS1）」等主機展開市場競爭，將玩家族群擴充至更廣泛的年齡層。增田先生回顧道：「那是一個光是國內市場，重點大作銷售量就能突破百萬套的時代。」
值得紀念的首屆最大亮點，為限定發放預定於次年1月發售的人氣系列最新作《最終幻想VII》（FF7）試玩版光碟。從前作的SFC轉戰PS1平台，以及全面採用3DCG等議題在展前便引發話題，展位前排起了長龍。拉滿期待值的《FF7》一經發售便一炮而紅。此外更以壓倒性的視覺美感征服了過去對日製角色扮演遊戲（RPG）尚屬未開發市場的歐美玩家，全球銷售量突破1000萬套。
首屆在圓滿成功中落幕，深化了TGS的宣傳效益，並深刻樹立了「能搶先體驗矚目大作」的獨特魅力。在1997年4月的第2屆展覽中，首度舉辦了現今仍由CESA主辦的「日本電玩大獎」前身「CESA大獎'96」（年度最佳作品獎為《櫻花大戰》）。此後改為每年於春季與秋季舉辦2次，提升了在電玩產業中的存在感。
邁入2000年代後，主機進一步經歷世代交替，圖像處理效能躍進式提升的「PlayStation 2」、「Nintendo GameCube」以及微軟（Microsoft）的「Xbox」等主機接連登場。然而，年度發售的遊戲作品數量卻在千禧年以前達到頂峰後轉趨減少。隨著主機性能提升，軟體開發週期延長且成本急速飆升，導致整體產業的發行步調有所放緩。
當時身處參展方陣營的增田先生回顧道：「就現實問題而言，1年內要進行2次新作試玩版製作等展覽籌備工作實在相當困難。」為了讓各參展企業擬打出的主軸更加明確，並鞏固TGS展覽的主題性，自2002年起改為每年舉辦1次，將展期整合至能直接對接歲末年初檔期商機的秋季。
轉向行動裝置與電腦
在歐美，從個人電腦（PC）普及的1990年代至數位發行普及的2000年代，電腦遊戲的存在感日益提升；然而在日本，直到2000年代後半，家用遊戲機仍占據9成市場，是個「專用主機王國」。在桌上型主機發展的同時，掌上型遊戲機的需求亦隨之升高。04年「Nintendo DS」與「PlayStation Portable（PSP）」問世後搭載了無線通訊功能，當PS2的人氣作品《魔物獵人》移植至PSP後，好友聚在一起協力共鬥便蔚為風潮。
然而，隨著智慧型手機於2010年代呈爆發式普及，遊戲趨勢一舉改變。透過應用程式下載喜愛的作品、隨時隨地皆可遊玩的行動遊戲躍升為主角。
在此時期，通用遊戲引擎在軟體開發中普及化，使跨不同主機的輸出變得更加容易，而PS4等主機規格亦採用了接近電腦的設計。遊戲軟體的形式逐漸轉向支援智慧型手機與電腦等多種主機的「跨平台」。
在遊戲文化作為日常娛樂蓬勃發展的同時，日本在以電腦線上對戰為主軸的電競領域卻曾落後於人。TGS亦為了推廣電競，透過舉辦競技大賽等方式，擴大職業電競選手與玩家粉絲的基層受眾。
「我們亦聚焦於欣賞遊戲的樂趣，例如透過人氣實況主的解說帶來高潮。隨著今年在愛知・名古屋亞運會成為正式比賽項目，大眾對電競的關注度正穩健提升。」（增田先生）
運用線上直播打造國際樞紐
於新型冠狀病毒疫情蔓延的2020年，首度採用完全線上舉辦，成為TGS的大轉捩點。在此之前雖然偶有參展廠商自行直播影片，但自該年起推出了官方節目，實體展覽與線上結合的混合型舉辦模式自此成為常態。
「TGS的展場位於千葉，因此關東圈的入場者占據絕大多數。能夠打造出讓海外等遠方民眾亦能輕鬆即時參與的環境，可謂是因禍得福。」（增田先生）
儘管線上的優勢顯著，但這終究是全球電玩迷齊聚一堂的年度盛事。身處熱烈氣氛中，親自接觸最新發售的遊戲軟體與最尖端的主機，以頂級的畫質與音質暢享試玩樂趣，正是其魅力所在。
「對參展廠商而言，直接聽取使用者的感想與意見並回饋至開發現場，有助於提振士氣與提升品質。活動舞台若能直接感受到觀眾的反應，現場熱烈程度截然不同。」（增田先生）
近年隨著對電玩環境關注度的提升，電競椅與週邊設備的專區亦越發完善。2025年設置的全無障礙（All Accessibility）專區中，即使手部不便亦能遊玩的腦波控制器引發了廣泛討論。隨著技術進步，參展廠商不斷增加，新型態的專區亦隨之誕生。
TGS不僅針對玩家，亦持續擴大電玩人才的基層受眾。自早期起便設置了專門學校與大學等教育機構，以及獨立遊戲（Indie Game）開發者的專區。
在播下創作者種子的嘗試中，亦包含CESA所設置的「家庭遊戲樂園（Family Game Park）」。負責人河村健太郎先生說明：「這是國中生以下與隨行大人可免費體驗的區域。希望能透過程式設計與音效創作體驗等活動，讓孩子們對電玩相關工作產生興趣。」
目前，日本主要電玩廠商的營業額有7~8成來自海外市場。TGS亦以亞洲地區為中心，海外參展廠商已占過半數，其角色已從向國內發表新作，轉變為向全球發送電玩文化。與30年前相比，展場雖然日益多國籍化，但聚集於此的人們皆共享著對電玩的熱愛，這股氛圍始終不變。
「看著來自不同年齡與出身地的人們一同享受樂趣的盛況，深刻感受到將人與人連結起來的電玩力量。非常希望海外的電玩迷不僅透過直播，更能親自來到現場體驗！」（增田先生）
參考資料：TGS 30週年紀念特設網站
採訪、撰文：：吉村慎一，Alastruey Chavi
標題圖片：TGS展場風景（CFOTO via Reuters Connect）