【日本百大城堡®】滋賀縣 安土城

日本的城堡

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安土城是戰國武將織田信長為統一天下，在琵琶湖旁的安土山上修建的據點。以貼有金箔、名為「天主」的高層建築為中心，整座城堡以石牆拱衛，據說顛覆了日本築城的常識。

滋賀縣安土城

修建時間： 1579年

1579年 初代城主： 織田信長

織田信長 主要景點： 石牆、大手道遺址、本丸遺址、信長公本廟等

石牆、大手道遺址、本丸遺址、信長公本廟等 費用： 參觀費700日圓（成人）

參觀費700日圓（成人） 地址： 滋賀縣近江八幡市安土町下豐浦

滋賀縣近江八幡市安土町下豐浦 官網： 織田信長的安土城址和總見寺（日文）

織田信長在完成天下統一大業前修築的名城

安土城是織田信長即將完成天下統一大業時，在領地美濃（現在的歧阜縣）與京都之間的一處交通要道上修建的城堡。大面積砌築了當時罕見的石牆，用飾以金箔的瓦片覆蓋屋頂。這座豪華建築聳立在海拔200公尺的安土山上，從遠處也清晰可見。它不僅是一處戰略據點，作為「觀賞型城堡」，也彰顯著信長的權力。城堡建成後，1581年7月，信長用火把和燈籠裝點「天主」和石牆一事被記入史冊，可謂日本歷史上首次燈光秀活動。安土城是日本第一座高層城堡建築，之後的城堡紛紛效仿，開始修建天守。此外，其他城堡的主城都寫作「天守」，但安土城用的是信長欽定的「天主」二字。

信長在安土城建成3年後去世。1585年建築全部燒毀，現存的只有石頭鋪就的「大手道」和天主的基石等部分。石階和石牆除了石佛和墓石，還使用了佛足石。大手道的石階很陡，走起來相當費勁。



安土城出土的佛足石（PIXTA）

如今無緣得見的安土城天主在JR安土站前的安土城郭資料館有1:20比例的模型展示，內部結構也得以重現。城堡遺址附近的「安土城天主信長館」除了按照實物大小復原了天主5到6層樓的部分，VR安土城也對外開放，大家可以憑藉這些資料想像古城堡的風貌。此外，比鄰信長館的滋賀縣立安土城考古博物館為了表現信長對西方文化的熱愛之情，其建築按照中世紀歐洲風格修建。

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標題圖片：安土城大手道的石階（PIXTA）