【日本百大城堡®】岡山縣 備中松山城

日本的城堡

Guideto Japan

備中松山城是唯一一座保存至今的修建於17世紀以前的山城。秋冬季節城堡周圍有雲海出現，被譽為「天空山城」，人氣不斷攀升。

岡山縣備中松山城

修建時間： 1240年

1240年 初代城主： 秋庭重信

秋庭重信 主要景點： 天守、二重櫓（國家指定重要文化遺產）、本丸東御門（復原）等

天守、二重櫓（國家指定重要文化遺產）、本丸東御門（復原）等 費用： 天守門票為500日圓（成人）

天守門票為500日圓（成人） 地址： 岡山縣高梁市內山下1

岡山縣高梁市內山下1 官網： 天空山城 備中松山城

17世紀風貌猶存的「天空山城」

備中松山城修建在海拔480米的臥牛山上，是一座山城。臥牛山因山體形似牛臥草上而得名。據傳，1240年，當時管理莊園的莊頭秋葉重信最早在山上修建堡壘，到16世紀為止，修建在臥牛山周圍的堡壘增加到了21處。

1600年關原之戰後，備中松山城被德川氏納入囊中。1642年，城主水谷勝隆受德川幕府之命，開始對城堡進行大規模的改建。當時修建的天守、二重櫓、三平櫓東土塀都保留至今，被指定為國家重要文化遺產。



備中松山城的天守（PIXTA）

由於沒有繼承人，水穀家只傳了三代便絕嗣，1693年，備中松山城交給了赤穗藩的淺野家。淺野家派去做「城代」的人，就是著名的「忠臣藏」大石內蔵助。大石做了1年的城代後便回到了赤穗，這次輪到淺野家絕嗣了。

近些年，城堡周圍雲海浮動的美景在SNS上走紅，這裡作為「天空山城」人氣不斷攀升，臥牛山之外的另一座山上也修建了雲海瞭望臺。

更多景點詳情

岡山「備中松山城」：中學教師助其重生，流浪貓吸引來大量遊客

岡山縣的城堡

津山城

鬼城

岡山城

標題圖片：備中松山城（PIXTA）