【日本百大城堡®】岡山縣 備中松山城
Guideto Japan觀光旅遊 歷史 文化
備中松山城是唯一一座保存至今的修建於17世紀以前的山城。秋冬季節城堡周圍有雲海出現，被譽為「天空山城」，人氣不斷攀升。
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
岡山縣備中松山城
- 修建時間：1240年
- 初代城主：秋庭重信
- 主要景點：天守、二重櫓（國家指定重要文化遺產）、本丸東御門（復原）等
- 費用：天守門票為500日圓（成人）
- 地址：岡山縣高梁市內山下1
- 官網：天空山城 備中松山城
17世紀風貌猶存的「天空山城」
備中松山城修建在海拔480米的臥牛山上，是一座山城。臥牛山因山體形似牛臥草上而得名。據傳，1240年，當時管理莊園的莊頭秋葉重信最早在山上修建堡壘，到16世紀為止，修建在臥牛山周圍的堡壘增加到了21處。
1600年關原之戰後，備中松山城被德川氏納入囊中。1642年，城主水谷勝隆受德川幕府之命，開始對城堡進行大規模的改建。當時修建的天守、二重櫓、三平櫓東土塀都保留至今，被指定為國家重要文化遺產。
由於沒有繼承人，水穀家只傳了三代便絕嗣，1693年，備中松山城交給了赤穗藩的淺野家。淺野家派去做「城代」的人，就是著名的「忠臣藏」大石內蔵助。大石做了1年的城代後便回到了赤穗，這次輪到淺野家絕嗣了。
近些年，城堡周圍雲海浮動的美景在SNS上走紅，這裡作為「天空山城」人氣不斷攀升，臥牛山之外的另一座山上也修建了雲海瞭望臺。
更多景點詳情
- 岡山「備中松山城」：中學教師助其重生，流浪貓吸引來大量遊客
岡山縣的城堡
- 津山城
- 鬼城
- 岡山城
標題圖片：備中松山城（PIXTA）