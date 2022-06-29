（圖片）奄美大島的觀光景點：海洋，多彩清澈的「奄美藍」
Guideto Japan自然環境 觀光旅遊
- 海水透明度極高，有「奄美藍」的美稱
- 2021年入選世界自然遺產
- 神奇的能量點、夕陽名勝也數不勝數
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
奄美大島上不可錯過的海濱勝景
鹿兒島縣的奄美大島位於九州與沖繩之間的海上，是日本離島中僅次於佐渡島的第二大島，與大陸隔絕的地理環境，使其以壯美的自然景色和獨特的風土文化而聞名。
2017年3月，奄美大島及其周邊同屬鹿兒島縣的的德之島、沖永良部島、與論島等島嶼被指定為奄美群島國立公園。2021年，「奄美大島、德之島、沖繩島北部及西表島」申遺成功，被聯合國教科文組織世界遺產委員會列入世界自然遺產名錄。
前往奄美大島有乘飛機和乘船兩種方式。2014年LCC香草航空開通了東京成田機場至奄美大島的航班，後又於2017年開通了從大阪關西機場出發的航班，為前往奄美大島的旅程帶來極大方便。說到奄美的魅力，首先浮現於腦海的就是那美麗的大海。奄美的海水透明度極高，呈現出鈷藍色、藍綠色等深淺不一的色彩，在陽光下熠熠閃爍，還有著「奄美藍」的美稱。那麼，就讓我們從東北部奄美地區的門戶奄美機場出發，一起去看看那些壯麗的海洋美景吧。
相關文章> 【影片】奄美大島：富饒的自然與獨特的文化
土盛海岸
第一站是被珊瑚礁環繞的淺水海灘——土盛海岸，它位於笠利町的奄美機場的北鄰，海水透明度很高，有「藍色天使」之美譽。由淺至深漸變的藍色從白色沙灘向海天相接處延展開去，美得令人著迷。常規的觀光路線，是從機場出發，經過這個海灘，再前往綾鞠岬、笠利崎燈檯，一路奔向島嶼的最北端。
綾鞠岬
從土盛海岸往北駕駛約5分鐘，就到了綾鞠岬。這裡是被譽為奄美十景之一的名勝之地。站在海角上，美麗的珊瑚礁群和廣闊的太平洋盡收眼底。這裡渾圓的地形，好似綾這種斜紋織物做出的傳統遊戲用小球「手鞠」，由此得名「綾鞠」。
笠利崎燈檯
笠利崎燈檯位於奄美大島最北端，距綾鞠岬約10公里。碧水藍天映襯著白色燈塔，構成一幅令人神清氣爽的畫卷。登上燈塔，太平洋美景一覽無餘，天氣晴朗時，還可能遙望到位於東北方向的喜界島。這裡被當地人稱為「用岬」，據說是龍宮傳說的發源地。
隱灘
沿西南方向前進，便可到達笠利町喜瀨。這裡的「喜瀨隱灘」，顧名思義，是只有在大潮退去的時候才會顯現的海灘。當海水的顏色變淺，那麼你即使不會游泳也能走到海中。站在隱灘上，潮水自兩岸不斷湧來，給你帶來猶如漫步海上的享受。
心形岩
從笠利町進入龍鄉町後就是赤尾木，那裡有一塊看似心形的潮水窪，因而得名的「心形岩」，以可以提升戀愛運而著名，是來奄美大島旅行的情侶們必到的景點。漲潮時，這裡的岩石也會被海水淹沒，因此一定要看准退潮的時間再來哦。
大濱海濱公園
從奄美的中心區名瀨驅車約20分鐘，即可到達大濱海濱公園。這裡既是人氣旅遊景點，也是當地人休閒散心的好去處。除了與藍海交相輝映的白色沙灘，園內還建有飼養、展覽近海海洋生物的「奄美海洋展示館」和健康體驗交流設施中心「Thalasso奄美龍宮」等。此外，這裡也是著名的海龜產卵地和觀賞東海落日美景的勝地。
Honohoshi海岸
Honohoshi海岸位於奄美大島南部瀨戶內町，這裡的風景別具一格。穿過公園來到海邊，圓滾滾的石子鋪滿了海岸。洶湧的海浪打磨出的圓潤光滑的石子，每當怒濤襲來，相互碰撞滾動，發出巨大聲響。在這片神奇的海岸，你可以一邊傾聽這些卵石撞擊的聲響，一邊眺望巨浪拍岸帶來的攝人心魄的景象。
Yadori濱
Yadori是「小屋」之意，這個海灘位於奄美大島的最南端。穿過沿岸的樹林，碧海與白灘繪就的畫卷在眼前徐徐展開，時間仿佛都變得悠然。淋浴室、衛生間和伙房緊鄰沙灘，是很有人氣的露營地。
高知山觀景臺
到了奄美大島，自然不能錯過從山上俯瞰大海的景色。站在高知山和油井岳的觀景臺上，大島海峽的美景盡收眼底。奄美大島和加計呂麻島之間的大島海峽，擁有美麗的溺灣海岸線，據說棲息在這裡的珊瑚多達200餘種。
西古見三連立神
海美，自然夕陽也美。位於最西端的西古見是奄美大島上首屈一指的落日觀賞地。落日餘暉為海上三座相連的小島「三連立神」勾勒出美妙的輪廓。除西古見之外，奄美的最高峰湯灣嶽（海拔694公尺）、高知山和油井嶽的兩大展望臺以及大濱海濱公園等，都是觀賞夕陽的好去處。
採訪、撰文、攝影：黑岩正和（96BOX）