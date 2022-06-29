（圖片）奄美大島的觀光景點：海洋，多彩清澈的「奄美藍」

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土盛海岸

有「藍色天使」美譽的土盛海岸 第一站是被珊瑚礁環繞的淺水海灘——土盛海岸，它位於笠利町的奄美機場的北鄰，海水透明度很高，有「藍色天使」之美譽。由淺至深漸變的藍色從白色沙灘向海天相接處延展開去，美得令人著迷。常規的觀光路線，是從機場出發，經過這個海灘，再前往綾鞠岬、笠利崎燈檯，一路奔向島嶼的最北端。 綾鞠岬

綾鞠岬是奄美十景之一 從土盛海岸往北駕駛約5分鐘，就到了綾鞠岬。這裡是被譽為奄美十景之一的名勝之地。站在海角上，美麗的珊瑚礁群和廣闊的太平洋盡收眼底。這裡渾圓的地形，好似綾這種斜紋織物做出的傳統遊戲用小球「手鞠」，由此得名「綾鞠」。

從空中俯瞰綾鞠岬美麗的珊瑚礁 笠利崎燈檯

佇立在奄美大島最北端的笠利崎燈檯 笠利崎燈檯位於奄美大島最北端，距綾鞠岬約10公里。碧水藍天映襯著白色燈塔，構成一幅令人神清氣爽的畫卷。登上燈塔，太平洋美景一覽無餘，天氣晴朗時，還可能遙望到位於東北方向的喜界島。這裡被當地人稱為「用岬」，據說是龍宮傳說的發源地。

隱灘

走在隱灘上，仿若海上漫步 沿西南方向前進，便可到達笠利町喜瀨。這裡的「喜瀨隱灘」，顧名思義，是只有在大潮退去的時候才會顯現的海灘。當海水的顏色變淺，那麼你即使不會游泳也能走到海中。站在隱灘上，潮水自兩岸不斷湧來，給你帶來猶如漫步海上的享受。 心形岩

礁岩上的心形潮水窪 從笠利町進入龍鄉町後就是赤尾木，那裡有一塊看似心形的潮水窪，因而得名的「心形岩」，以可以提升戀愛運而著名，是來奄美大島旅行的情侶們必到的景點。漲潮時，這裡的岩石也會被海水淹沒，因此一定要看准退潮的時間再來哦。 大濱海濱公園

有「東方最美日落」之稱的夕陽景色 從奄美的中心區名瀨驅車約20分鐘，即可到達大濱海濱公園。這裡既是人氣旅遊景點，也是當地人休閒散心的好去處。除了與藍海交相輝映的白色沙灘，園內還建有飼養、展覽近海海洋生物的「奄美海洋展示館」和健康體驗交流設施中心「Thalasso奄美龍宮」等。此外，這裡也是著名的海龜產卵地和觀賞東海落日美景的勝地。