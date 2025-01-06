【日本三大蛇祭】島根「石見神樂」、熊本「八代妙見祭」、新潟「大蛇祭」：怪獸靈獸，群獸亂舞！
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神的使者，還是邪惡化身？
蛇有鋒利的牙齒和毒液，長長的身體蜿蜒扭動。由於外形詭異且生命力頑強，自古以來，蛇便深受世界各地人們的敬畏。
在墨西哥的古文明「瑪雅文明」中，長有羽翼的蛇神庫庫爾坎被奉為帶來雨水的農業之神和至尊神。而在斯裡蘭卡的驅魔儀式中，巫師為了保護自身，會戴上具有恐怖毒蛇形象的面具。隨著佛教的傳播，印度蛇神那伽龍王的形象擴散至亞洲各地。守護柬埔寨吳哥窟的也是眼鏡蛇的化身——那伽。
在《舊約聖經》的《亞當與夏娃》一節中，蛇作為誘惑人類的惡魔化身出現。在希臘神話中，也有令人畏懼的九頭毒蛇海卓拉和長有蛇髮的妖女梅杜莎等。另一方面，有傳說稱，醫神阿斯克勒庇俄斯利用梅杜莎的血發明了復活術。這成了蛇夫座的由來。而阿斯克勒庇俄斯手持的蛇杖如今已成為醫療的象徵。
日本流傳著各種亦正亦邪的大蛇傳說。它們有時是襲擊人類的怪物，有時又是帶來恩惠之雨的水神。以下將介紹幾個基於地方傳說且與巨蛇作亂有關的祭祀活動。
島根「石見神樂」
（石見地區，全年均有舉辦）
日本神話中最強大的怪物，莫過於「八岐大蛇」。據日本最古老的書籍《古事記》記載，「八頭八尾，體型巨大，橫跨八座山谷和八座山丘，雙目赤紅，宛如掛金燈，身上長滿苔蘚和樹木，腹部總是沾滿鮮血。」
這一傳說源於被逐出高天原的須佐之男命來到島根縣東部的船通山。一對養育了8個女兒的老夫婦向須佐之男命訴苦，說是恐怖的蛇怪每年都會前來吞噬1個女兒，如今只剩下奇稻田姬這個年紀最小的女兒了。為了保護她，須佐之男命想出了一招妙計。將烈酒放在家門外，等喝醉的蛇怪熟睡後，再將其斬殺。須佐之男命成功救下了奇稻田姬，並與她結為夫妻。
位於島根縣西部的石見地區流傳著神話主題的約30部神樂劇碼。這些劇碼以懲惡揚善的故事為主線。觀眾的心跟著劇情跌宕起伏，最後終於正義獲勝，觀眾也如釋重負。其中最受歡迎的劇碼是以當地為舞臺的《大蛇》。宏大的演出場面和華麗的服裝是一大看點。
石見神樂的表演集中在10月至11月，但人們全年都能在周邊各地的神社或旅遊設施觀賞這種表演。表演團體和保存會的數量超過130個，還有專門製作服裝的老店鋪。石見神樂深深扎根鄉土，已與當地人的生活融為一體。
熊本「八代妙見祭」
（八代市，11月23日）
祭祀活動上經常會出現一些讓人驚訝的怪物。熊本縣中部的八代妙見祭已有500年歷史。該祭上會出現一種名為「龜蛇」的怪物。它擁有烏龜的身體和蛇的頭部，是一種想像中的動物，被當地人親切地稱為「Game」。
妙見，指的是佛法守護神——妙見菩薩。據傳，妙見信仰從印度傳入中國後，與道教的北極星信仰相融合，成為北天的守護神——玄武。儘管眾說紛紜，但人們是將玄武這個被蛇纏繞的烏龜形象，與象徵長壽、繁榮的龜蛇視為一體的。
在八代，有這麼一個傳說。在飛鳥時代的680年，妙見神騎龜蛇渡海而來，此後便被供奉在妙見宮。明治初期，神佛分離政策頒佈後，八代妙見宮改名為八代神社。源於佛教的妙見不再被作為祭祀對象。然而，即使到了今天，當地居民仍親切地稱其為「妙見宮」或「妙見大人」，並由衷期盼著賽會的到來。
妙見祭的節目內容豐富多彩。在祭的前一天（22日），妙見神乘坐神馬，分靈祭神乘坐神轎，從妙見宮出發前往以西4.5公里外的鹽屋八幡宮。
祭的當天早晨，由總計1700人組成的「風流行列」從八幡宮出發，前往妙見宮。此外，還加入了裝飾華麗的傘鉾（一種造型如傘的祭神用彩車——譯註）、獅子舞、大名行列等，從而形成了一場豪華精彩的節慶遊行。
當遊行隊伍接近妙見宮附近的河灘時，龜蛇終於登場了。這個長4公尺、重100公斤的龐然大物在河灘上奔跑、旋轉，朝著觀眾席靠近。龜蛇伸長脖子，造型獨特，引得觀眾發出「hoi、hoi」的助威聲。
緊隨龜蛇出現的是12匹裝飾華麗的駿馬。這也是妙見祭的一大看點。健壯的馬匹撒腿狂奔，拼命拉著韁繩的漢子仿佛正在騰空飛行。整個場面極具震撼力。
新潟「大蛇祭」
（關川村，8月最後一個星期日）
在新潟縣北部的關川村，有一個與蛇有關的古老傳說。據說，一位新婚妻子吃了用味噌醃製的蛇肉後，變成了一條大蛇。這條大蛇企圖堵塞河流，將村莊變成湖泊以作為自己的棲息地。但在琵琶法師的幫助下，村民們成功擊敗了大蛇。這個傳說大概是將水災比作大蛇，以此警示後人吧。
1967年8月28日，羽越大水災襲擊新潟縣和山形縣，關川村受災尤為嚴重。為了銘記水災教訓，當地人開始在8月下旬舉辦「大蛇祭」。於是，傳說中的大蛇重現人間。作為祭的主角的大蛇全長82.8公尺。這一數字源自受災的日期。大蛇被金氏世界紀錄認定為「世界上最長的竹節稻草蛇」，由村內50多個部落合作製成，重達2噸，需要500人輪流抬行。
這條全球最長的大蛇穿梭在村子裡，近距離觀看時，極具震撼力。只要提前申請，無論誰都可以參與抬蛇，因此也成為備受遊客喜愛的觀光活動。這場祭不僅凝聚了社區的力量，也通過遊客參與的方式，將災害記憶傳承給更多的子孫後代。
※文中所列的賽會時間均基於往年日程
圖片：芳賀Library