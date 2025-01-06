【日本三大蛇祭】島根「石見神樂」、熊本「八代妙見祭」、新潟「大蛇祭」：怪獸靈獸，群獸亂舞！

日本的三大祭

Guideto Japan

日本的祭祀活動眾多，本系列專題我們每次將按類別選取其中最具代表性的3項進行介紹。此次是和2025年蛇年有關的蛇祭。

神的使者，還是邪惡化身？ 蛇有鋒利的牙齒和毒液，長長的身體蜿蜒扭動。由於外形詭異且生命力頑強，自古以來，蛇便深受世界各地人們的敬畏。

墨西哥古城奇琴伊察遺址金字塔上供奉的蛇神

斯裡蘭卡驅魔儀式中使用的眼鏡蛇面具 在墨西哥的古文明「瑪雅文明」中，長有羽翼的蛇神庫庫爾坎被奉為帶來雨水的農業之神和至尊神。而在斯裡蘭卡的驅魔儀式中，巫師為了保護自身，會戴上具有恐怖毒蛇形象的面具。隨著佛教的傳播，印度蛇神那伽龍王的形象擴散至亞洲各地。守護柬埔寨吳哥窟的也是眼鏡蛇的化身——那伽。

留存於吳哥窟遺址的多頭巨蛇那伽雕像 在《舊約聖經》的《亞當與夏娃》一節中，蛇作為誘惑人類的惡魔化身出現。在希臘神話中，也有令人畏懼的九頭毒蛇海卓拉和長有蛇髮的妖女梅杜莎等。另一方面，有傳說稱，醫神阿斯克勒庇俄斯利用梅杜莎的血發明了復活術。這成了蛇夫座的由來。而阿斯克勒庇俄斯手持的蛇杖如今已成為醫療的象徵。 日本流傳著各種亦正亦邪的大蛇傳說。它們有時是襲擊人類的怪物，有時又是帶來恩惠之雨的水神。以下將介紹幾個基於地方傳說且與巨蛇作亂有關的祭祀活動。

栃木縣間々田八幡宮的「蛇舞祭」（5月5日）。巨蛇在八幡宮的水池中遊動。這原是祈雨儀式。同樣的賽會在全國各地均有舉辦