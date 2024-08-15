須佐之男與八岐大蛇傳說以及神秘的「八幡神」

供奉須佐之男的神社：從混世魔王到救世英雄

最高神天照大神有個弟弟，叫須佐之男。是父親伊邪那歧清洗鼻子時誕生出來的神祇。也是大鬧天照大神的高天原，讓世界陷入大混亂的「混世魔王」。不過，須佐之男被逐出高天原，來到出雲（現在的島根縣）後，卻做出了英雄壯舉。

◆斬殺八岐大蛇

須佐之男在出雲遇到了一對哭泣的老夫妻和他們的女兒櫛名田比賣。一問緣由，才知道每年都會有一個可怕的怪物出現，來吃掉老夫婦的女兒。老夫婦本來有8個女兒，這次輪到僅剩的小女兒櫛名田比賣了。這個怪物便是八岐大蛇。它是條巨蛇，擁有8個頭和8條尾巴，身體有8座高山和8個峽谷那麼大。

須佐之男決定斬殺八岐大蛇，條件是櫛名田比賣要嫁給自己為妻。他釀造了烈酒，裝進8個罐子裡。然後八岐大蛇出現，用它的8個頭喝了酒，醉得不省人事，須佐之男便抽出腰間寶劍將它碎屍萬段。切斷蛇尾時，出現了一把利劍。這就是之後天皇家傳承的著名的「三種神器」之一，「草薙劍」。



須佐之男和櫛名田比賣（插圖：佐藤正）

英雄斬殺怪物，拯救少女的神話，是全世界神話故事中普遍存在的主題。希臘神話中英雄柏修斯從海怪手裡救出安朵美達的故事就是典型，須佐之男神話及類似神話故事都被稱為「珀爾修斯－安朵美達型」。

◆到須佐之男和櫛名田比賣的故地來祈求姻緣

這個神話的舞臺是出雲。所以出雲就有好幾家源自須佐之男神話的神社。雖然他是英雄，是戰神，但到了現在，眾多參拜者向他祈求的卻是姻緣。大概是因為日本古人把斬殺八岐大蛇的神話當做是須佐之男克服重重困難最終牽手櫛名田比賣的愛情故事了吧。

須佐之男說「來到此地，我神清氣爽」，於是把和櫛名田比賣的新家安在了「須我之地」。新家所在便是如今的島根縣雲南市的須我神社。沿著山路走到奧宮。這裡有3座神靈附體的「磐座」。分別是須佐之男、櫛名田比賣，以及「御子神」，即八島士奴美神。也有許多人這對這些「磐座」熱切地祈求姻緣。



須我神社（島根縣）。前方石碑刻有詩歌。是神清氣爽的須佐之男見到美麗祥雲升起時所作。被視為日本最早的和歌，也是「出雲」這一地名的由來（PIXTA）

也有其他地方，據傳是須佐之男和櫛名田比賣生活過的故地。比如，松江市的八重垣神社。這家神社的「鏡池」因姻緣占卜而聞名遠近。把硬幣放在一張和紙上，再放入鏡池。看硬幣是立刻沉底，還是花些時間才沉底。再看是沉入近處，還是遠處。根據沉底的狀態，可占卜姻緣何時到來、以及與邂逅物件相隔多遠。



在松江市八重垣神社的「鏡池」算姻緣（PIXTA）

明治時期，拉夫卡迪歐·赫恩（Lafcadio Hearn，1850～1904年，即小泉八雲）讀了八岐大蛇神話後到訪此地。他也在書裡描述了許多年輕人到八重垣神社求姻緣的場景。無論過去還是現在，須佐之男都是愛情的英雄。



大國主（插圖：佐藤正）

須佐之男的子孫大國主也繼承了牽紅線的能力。一說起大國主，就會想起「因幡白兔」的神話。白兔因為騙了鱷魚而被剝皮，大國主就教它用淡水清洗傷處，再把香蒲花粉灑在地上，躺上去滾一滾，就能治好傷口。雖然給人的印象是一位和藹的神祇，但他其實是統治大地的神祇，也是很受女性喜歡的「男神」。《古事記》說，他有6位妻子，180個孩子。大國主是出雲大社的祭神，也是有名的姻緣神。

◆全日本的冰川神社

不止島根縣有供奉須佐之男的神社。以埼玉縣和東京都為中心，遍佈日本全國的280家冰川神社也都供奉須佐之男。據說「冰川」這一名稱來源於八岐大蛇神話的舞臺，島根縣的斐伊川。



武藏一宮冰川神社的拜殿（PIXTA）

冰川神社的總本社是埼玉縣琦玉市大宮區的武藏一宮冰川神社。「一宮」是始於平安時代初期的制度，指各藩國地位最高的神社。由此可知，這種信仰自古就集中分佈在關東一帶。

神社內的「蛇池」有泉水湧出，再流入「神池」內。這大概是將豐富的水源和蛇神八岐大蛇神話結合的產物。最近這家神社也受到祈求姻緣人群的追捧。