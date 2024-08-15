須佐之男與八岐大蛇傳說以及神秘的「八幡神」社會 文化 生活 歷史
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供奉須佐之男的神社：從混世魔王到救世英雄
最高神天照大神有個弟弟，叫須佐之男。是父親伊邪那歧清洗鼻子時誕生出來的神祇。也是大鬧天照大神的高天原，讓世界陷入大混亂的「混世魔王」。不過，須佐之男被逐出高天原，來到出雲（現在的島根縣）後，卻做出了英雄壯舉。
◆斬殺八岐大蛇
須佐之男在出雲遇到了一對哭泣的老夫妻和他們的女兒櫛名田比賣。一問緣由，才知道每年都會有一個可怕的怪物出現，來吃掉老夫婦的女兒。老夫婦本來有8個女兒，這次輪到僅剩的小女兒櫛名田比賣了。這個怪物便是八岐大蛇。它是條巨蛇，擁有8個頭和8條尾巴，身體有8座高山和8個峽谷那麼大。
須佐之男決定斬殺八岐大蛇，條件是櫛名田比賣要嫁給自己為妻。他釀造了烈酒，裝進8個罐子裡。然後八岐大蛇出現，用它的8個頭喝了酒，醉得不省人事，須佐之男便抽出腰間寶劍將它碎屍萬段。切斷蛇尾時，出現了一把利劍。這就是之後天皇家傳承的著名的「三種神器」之一，「草薙劍」。
英雄斬殺怪物，拯救少女的神話，是全世界神話故事中普遍存在的主題。希臘神話中英雄柏修斯從海怪手裡救出安朵美達的故事就是典型，須佐之男神話及類似神話故事都被稱為「珀爾修斯－安朵美達型」。
◆到須佐之男和櫛名田比賣的故地來祈求姻緣
這個神話的舞臺是出雲。所以出雲就有好幾家源自須佐之男神話的神社。雖然他是英雄，是戰神，但到了現在，眾多參拜者向他祈求的卻是姻緣。大概是因為日本古人把斬殺八岐大蛇的神話當做是須佐之男克服重重困難最終牽手櫛名田比賣的愛情故事了吧。
須佐之男說「來到此地，我神清氣爽」，於是把和櫛名田比賣的新家安在了「須我之地」。新家所在便是如今的島根縣雲南市的須我神社。沿著山路走到奧宮。這裡有3座神靈附體的「磐座」。分別是須佐之男、櫛名田比賣，以及「御子神」，即八島士奴美神。也有許多人這對這些「磐座」熱切地祈求姻緣。
也有其他地方，據傳是須佐之男和櫛名田比賣生活過的故地。比如，松江市的八重垣神社。這家神社的「鏡池」因姻緣占卜而聞名遠近。把硬幣放在一張和紙上，再放入鏡池。看硬幣是立刻沉底，還是花些時間才沉底。再看是沉入近處，還是遠處。根據沉底的狀態，可占卜姻緣何時到來、以及與邂逅物件相隔多遠。
明治時期，拉夫卡迪歐·赫恩（Lafcadio Hearn，1850～1904年，即小泉八雲）讀了八岐大蛇神話後到訪此地。他也在書裡描述了許多年輕人到八重垣神社求姻緣的場景。無論過去還是現在，須佐之男都是愛情的英雄。
須佐之男的子孫大國主也繼承了牽紅線的能力。一說起大國主，就會想起「因幡白兔」的神話。白兔因為騙了鱷魚而被剝皮，大國主就教它用淡水清洗傷處，再把香蒲花粉灑在地上，躺上去滾一滾，就能治好傷口。雖然給人的印象是一位和藹的神祇，但他其實是統治大地的神祇，也是很受女性喜歡的「男神」。《古事記》說，他有6位妻子，180個孩子。大國主是出雲大社的祭神，也是有名的姻緣神。
◆全日本的冰川神社
不止島根縣有供奉須佐之男的神社。以埼玉縣和東京都為中心，遍佈日本全國的280家冰川神社也都供奉須佐之男。據說「冰川」這一名稱來源於八岐大蛇神話的舞臺，島根縣的斐伊川。
冰川神社的總本社是埼玉縣琦玉市大宮區的武藏一宮冰川神社。「一宮」是始於平安時代初期的制度，指各藩國地位最高的神社。由此可知，這種信仰自古就集中分佈在關東一帶。
神社內的「蛇池」有泉水湧出，再流入「神池」內。這大概是將豐富的水源和蛇神八岐大蛇神話結合的產物。最近這家神社也受到祈求姻緣人群的追捧。
八幡神社：供奉皇位和武家的守護神
全國約8萬家神社中，最多處受供奉的神明，要數八幡神。如果把小神廟、個人家庭、公司供奉加起來算，其實稻荷神（下一回介紹）才是最多的，但若單以神社供奉而論，則要數八幡神最多。
八幡神是身裹謎團的神祇。他的名字並未出現在《古事記》和《日本書紀》中，來源也不明。最早是九州大分縣宇佐地區供奉的神祇，但後來被附會成第15代天皇應神天皇。為此，八幡神也與天照大神一樣被定位為天皇的祖先神。
本來只是九州地區供奉的神明，後來卻因為東大寺建造大佛的機緣，從此獲得朝廷的重視。據傳奈良時代，八幡神曾傳達神諭，要求世間協助建造大佛。之後，在圍繞天皇家的權力爭鬥中，這種神諭又幫助了天皇守住皇位。種種因素疊加，讓八幡神信仰在都城也興盛起來。此外，八幡神還因其影響力，被朝廷授予「菩薩」稱號，在「神佛習合」的過程中，也逐漸變成了佛教的護法神。
最終八幡神被請到平安京的南部接受供奉，就有了現在的石清水八幡宮的起源。之後，鐮倉幕府開創者源賴朝的祖先源義家，因在該神社行元服禮，便自稱八幡太郎義家。源氏一族將八幡神作為守護一族的氏神來篤信。鐮倉的鶴岡八幡宮因與義家和賴朝的因緣而聞名。
源賴朝執政的武家政治走上歷史舞臺，眾多武士為顯示自家與源氏有故，也開始信仰八幡神。於是八幡神便從源氏守護神，演變成了武家守護神，在全國各地受到供奉。
◆祈求安產和子女平安長大
許多八幡神社不止祭祀八幡神（應神天皇），還一併祭祀其母神功皇后、其父仲哀天皇，或皇后和比賣神（主神的妻子或女兒，或關係密切的女神）。
《古事記》《日本書紀》中，對神功皇后和應神天皇的故事是這樣描述的。
曾經，仲哀天皇為討伐九州的敵對勢力，與神功皇后一同出兵。有神諭讓仲哀天皇攻打朝鮮半島，但他沒信，所以死了。於是，神功皇后代夫出兵朝鮮。當時皇后身懷六甲，戰事中動了胎氣。於是，神功皇后靠在岩石上安定了胎氣，從朝鮮回到日本後，順利誕下子嗣。
但是，仲哀天皇還有其他皇子試圖奪嫡。因此，神功皇后為了自己剛出生的孩子能夠即位，便絞盡腦汁，對外謊稱皇子夭折，麻痹政敵。之後便攻其不備，成功除敵。於是，應神天皇在母親神功皇后的扶植下登上大寶。
因為這個傳說，八幡神社中也出現了一些以祈求安產和育兒而聞名的神社。應神天皇出生地福岡縣的宇美八幡宮便是其代表。境內還有母抱子的神功皇后像。不過，同樣都是供奉八幡神的八幡宮和八幡神社，有的神社供奉的是武家守護神、戰神身份的八幡神，有的神社則是祈求子女平安成長的神社。由此可知八幡神信仰是多方面的。
標題圖片：佐藤正