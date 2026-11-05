日本首相高市早苗已著手推動制定日本首部「國家情報戰略」。在9月28日召開的強化情報活動（Intelligence）專家學者會議首次會議中，確立了將於2026年度內完成制定並對外公布的方針。其背後的核心構想，正源於首相企圖將情報戰略自《國家安全保障戰略》中獨立出來，並徹底防範與排除外國間諜滲透行為的政治雄心。

著眼於制定《反間諜法》

作為情報體系改革的第一步，高市政權於7月31日正式成立了作為政府情報活動指揮塔的「國家情報會議」與「國家情報局」。此舉將過去由警察廳、外務省、防衛省及公安調查廳等各自獨立進行的情報蒐集與分析功能，整合至國家情報局，並透過由首相擔任議長的國家情報會議，建立起有效支援政府決策的機制。

在隨後召開的專家學者首次會議上，高市首相明確表示：「有必要統整並公布政府情報活動的中長期推動策略」(*1)。此外，基於近期的國際安保環境，她亦呼籲「強化防範外國不當干涉的對策」。專家學者會議也達成共識，現階段將聚焦於「國家情報戰略」與「反間諜法制」這兩點進行重點討論。

諸如俄羅斯涉嫌干預美國總統大選等事件，近年來除了傳統的間諜活動外，試圖透過社群平台（SNS）等操弄、引導他國輿論的資訊戰也日益激烈，戰時與平時的界線正逐漸模糊。為因應此類情勢，高市政權作為情報體系改革的第二步，計畫以明春為目標統整出中長期的情報戰略，並在此基礎上推動防範間諜行為的相關法制化工作。

「DIMET」與情報防衛力

在歐美社會，早早便將「外交力（Diplomacy）」、「情報力（Intelligence）」、「軍事力（Military）」、「經濟力（Economy）」與「技術力（Technology）」的英文字首結合而成的「DIMET」，視為展現綜合國力的核心要素。其中，情報力在近年來更是備受矚目。

為了應對日益精巧的外國間諜與情報工作，根本性地強化情報力勢在必行。自民黨於8月彙整的政策建言中，為了「強化情報防衛力」，便納入了制定《外國干涉防止法》（暫稱）的構想，其內容涵蓋了（1）強制要求外國代理人登記，以及（2）對外國勢力的不當干涉科處刑事處罰(*2)。

對於中國及俄羅斯的間諜與情報干涉感到棘手的歐美、加拿大及澳洲等國，也約自2018年起著手推動相關法制化。目前已實施相關法律，要求替外國政府進行政治工作的個人或組織，必須揭露其委託人與活動內容。

其中，在全球規模上擁有共享機密情報框架的美英澳等英語圈5國（五眼聯盟），亦對日本政府的情報改革表示歡迎，並主動伸出支援與合作之手。高市政權與專家學者會議，計畫在獲得這些國家提供情報協助的同時，持續推動改革向前邁進。