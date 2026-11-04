Премьер-министр Такаити Санаэ приступила к разработке первой для Японии «национальной разведывательной стратегии». На состоявшемся 28 сентября первом заседании совета экспертов по усилению разведывательных функций было заявлено о намерении подготовить и обнародовать эту стратегию в течение 2026 финансового года. В основе этой инициативы лежит амбициозное стремление премьер-министра выделить разведывательную стратегию в самостоятельный документ, отдельный от Стратегии обеспечения национальной безопасности, и полностью пресечь шпионскую деятельность иностранных государств.

С прицелом на принятие закона о предотвращении шпионажа

В качестве первого этапа разведывательной реформы правительство Такаити 31 июля учредило Национальный совет по разведке и Национальное разведывательное управление, призванные стать центрами координации разведывательной деятельности правительства. Национальное разведывательное управление объединило функции сбора и анализа информации, которые прежде по отдельности выполняли Национальное полицейское управление, Министерство иностранных дел, Министерство обороны, Управление общественной безопасности и другие органы. Эта система призвана эффективно обеспечивать принятие правительственных решений через Национальный совет по разведке под председательством премьер-министра.

На состоявшемся вслед за этим первом заседании совета экспертов премьер-министр Такаити заявила о «необходимости разработать и обнародовать средне- и долгосрочные меры по развитию разведывательной деятельности правительства»(*1). Кроме того, с учетом нынешней международной обстановки в сфере безопасности она призвала к «усилению мер по предотвращению неправомерного вмешательства иностранных государств». Совет экспертов договорился на данном этапе сосредоточить обсуждение на двух вопросах: национальной разведывательной стратегии и законодательстве о предотвращении шпионажа.

Как показывают, например, подозрения во вмешательстве России в президентские выборы в США, в последние годы наряду с традиционным шпионажем усиливается информационное противоборство — попытки манипулировать общественным мнением в других странах через социальные сети и другие каналы. Граница между военным и мирным временем становится все более размытой. Для противодействия этим изменениям правительство Такаити намерено в рамках второго этапа разведывательной реформы разработать средне- и долгосрочную разведывательную стратегию ориентировочно к весне следующего года, а затем приступить к созданию законодательной базы для предотвращения шпионажа.

DIMET и потенциал информационной обороны

В странах Запада дипломатия (Diplomacy), разведка (Intelligence), военная мощь (Military), экономика (Economy) и технологии (Technology), обозначаемые аббревиатурой DIMET, издавна рассматриваются как составляющие совокупной мощи государства. Сегодня особое внимание среди этих компонентов привлекает разведывательный потенциал.

Противодействие иностранным шпионам и информационным операциям, которые с каждым годом становятся все изощреннее, требует радикального усиления разведывательного потенциала. В подготовленных в августе рекомендациях Либерально-демократической партии в качестве меры по «укреплению потенциала информационной обороны» предусмотрено принятие «Закона о предотвращении иностранного вмешательства» (предварительное название). Закон должен включать, во-первых, обязательные требования, в том числе регистрацию иностранных агентов, а во-вторых, уголовную ответственность за неправомерное вмешательство иностранных сил(*2).

Страны Запада, включая Канаду и Австралию, испытывающие трудности с противодействием шпионажу и информационному вмешательству со стороны Китая и России, также примерно с 2018 года работают над созданием соответствующей законодательной базы. Там уже действуют законы, требующие от физических лиц и организаций, осуществляющих политические операции в интересах иностранных правительств, раскрывать своих заказчиков и содержание деятельности.

В частности, пять англоязычных стран, участвующих в глобальной системе обмена секретной информацией Five Eyes («Пять глаз»), приветствуют разведывательные реформы японского правительства и предлагают поддержку и сотрудничество. В их число входят США, Великобритания и Австралия. Правительство Такаити и совет экспертов намерены продвигать реформы, опираясь в том числе на информацию, предоставляемую этими странами.

Создание органа внешней разведки

В рамках разведывательной реформы предусматривается также усиление возможностей сбора информации за рубежом с использованием человеческих источников (HUMINT). В коалиционном соглашении Либерально-демократической партии и партии «Ниппон исин-но кай» (Партии инноваций Японии), заключенном в октябре прошлого года, прямо предусмотрено «создать до конца 2027 финансового года самостоятельное Управление внешней разведки (предварительное название)». По всей видимости, подготовка к его созданию также будет продвигаться.

Однако подбор и подготовка специалистов в области HUMINT потребуют много времени и длительного обучения. В рекомендациях Либерально-демократической партии в качестве «одного из перспективных вариантов» предлагается, по примеру британской и австралийской служб внешней разведки, создать самостоятельное ведомство внешней разведки под надзором министра иностранных дел. При этом важно обеспечить его автономию и самостоятельность, чтобы деятельность ведомства не определялась конъюнктурными политическими соображениями.

Укрепление разведывательных функций ставит и вопрос о способности доносить информацию до зарубежной аудитории. Серьезную обеспокоенность японского правительства вызвало то, что на сентябрьском американо-китайском саммите президент США Дональд Трамп согласился с утверждением китайской стороны о том, что «США и Китай были союзниками во Второй мировой войне». Поскольку в те годы союзником Соединенных Штатов была Китайская Республика (нынешний Тайвань), это явная фактическая ошибка.

Пропаганда «антияпонского союза» с целью вбить клин между Японией и США и подчеркивание солидарности США и Китая — привычные приемы китайской дипломатии в когнитивном противоборстве с Японией. Каким образом Японии следует противодействовать этому и переходить в контрнаступление в рамках повседневной информационной деятельности? Необходимо повысить способность к оперативному реагированию как в дипломатической, так и в информационной сфере.