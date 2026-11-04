日本原水爆被害者團體協議會（日本被團協）長年倡議實現「無核武世界」，透過核爆受害者證言堅持不懈推展草根運動，於2024年榮獲諾貝爾和平獎殊榮。本次特別專訪該會事務局長濱住治郎先生，深入探討當前反核與和平運動的現況與展望。

獲獎為運動注入活力

――自獲頒諾貝爾和平獎至今，在10月屆滿整整兩年。歷經核爆80週年這一歷史節點的2025年後，日本被團協亦於2026年迎來成立70週年。這兩年來的活動推展，以及日本社會對反核與和平運動的反應，出現了哪些轉變？

濱住 2024年10月11日公布獲獎名單後，從那天起一直到12月的頒獎典禮，電話幾乎響個不停，媒體採訪絡繹不絕。這不僅限於事務局與理事幹部，地方組織也是如此，各地在地媒體紛紛前來採訪，演講邀約更呈爆發性增長。去年適逢核爆80週年，受訪機會同樣相當多，我們自己也策劃各類活動，忙碌狀態一直持續至今。

受海外和平與反核團體之邀前去講述被爆經歷的機會也大幅增加，去年造訪了法國與西班牙，今年則安排前往義大利、西班牙、韓國及新加坡等地。獲獎為我們注入了極大勇氣，也讓我們帶著適度的緊迫感投入活動，誓要再次推動運動邁向高潮。

以獲獎為契機，我們的活動吸引了廣泛關注，另一個值得欣慰之處在於，有愈來愈多人開始詢問「被團協究竟是什麼組織？一路走來做過哪些事？」。我想，除了呼籲「不讓廣島與長崎悲劇重演（No More Hiroshima, Nagasaki）」的運動外，也有更多人願意傾聽被團協至今的奮鬥歷程，以及核爆受害者長年身處的困境。

原子彈爆炸後，即便日本恢復了國家主權，政府亦未曾給予核爆受害者具體援助。直到1954年比基尼環礁氫彈試爆引發「第五福龍丸事件」，反對原子彈與氫彈運動隨之蓬勃發展，我們從中獲得力量，於1956年正式成立日本被團協。在此之前，對核爆受害者而言是一段無比艱辛的歲月。為了生計與尋求新生，許多人離開廣島、長崎，如今核爆受害者遍布日本全國各地，甚至也生活在南韓、北韓、北美、墨西哥及巴西等世界各地。以往在日本國內鮮為人知的這些現實，隨著願意傾聽的人逐漸增多，我感受到社會的理解正持續深化。

我也深切感受到海外運動的熱烈氛圍。法國今年雖宣布轉變核戰略、計劃增加核彈頭持有量，但在一般國民層面是否贊成這項政策，仍令人存疑。受邀前往當地參與活動的被團協成員，在數十處基層集會中講述了核爆經歷，他們表示能切身體會到，不認同「核嚇阻論」的民眾其實不在少數。