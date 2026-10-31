在這個透過智慧型手機就能免費閱讀新聞的時代，認為不需要特地花錢訂閱報紙的人正持續增加。

報紙信任度僅次於NHK位居第2

公益財團法人「新聞通信調查會」於2026年7至8月期間實施的民意調查顯示，在家按月訂閱報紙的比例較前一年減少0.3個百分點，降至49.8%，首度跌破50%大關。自2008年展開該項調查時，訂閱比例曾高達88.6%，但在短短18年間減少了近40個百分點。

依年齡層觀察，70歲以上受訪者中按月訂閱報紙的比例仍達7成以上；相較之下，20多歲與40多歲受訪者僅各占約3成，30多歲更只有2成左右。

在獲取重大新聞的媒體來源方面（複選），以「民營電視台」的70.4%居首，其次依序為「網際網路」64.9%與「NHK電視」53.2%。「報紙」則僅占34.3%。至於不按月訂閱報紙的原因（複選），以「看電視或上網等其他資訊來源就已足夠」占73.7%最多，其後依序為「訂閱費用偏高」、「沒有閱讀習慣」等。

對報紙表示「滿意」與「大致滿意」合計的「滿意族群」占37.9%；相對地，「略感不滿」與「不滿」合計的「不滿族群」則為11.2%。

然而，儘管民眾逐漸遠離報紙，社群平台等網路資訊的信賴度卻難言理想。在資訊信任度評分中（滿分100分），由NHK電視以66.1分居首，報紙則以些微差距名列第2（64.6分）；相較之下，網際網路則與雜誌同樣跌破50分。

該調查於7至8月以5000人為對象進行，共獲得2676份回覆。為避免受訪者偏向特定媒體的使用族群，係依據住民基本台帳以隨機抽樣方式實施。