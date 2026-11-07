美國社會學家傅高義（Ezra Vogel）所著的《日本第一》（Japan as Number One）風靡一時，已是1979年的事。在隨後半個世紀左右的歲月裡，日本是否已從成長期、成熟期，悄然步入了老齡期…？

勞動人口減少與製造業衰退

根據國際貨幣基金組織（IMF）發布的《世界經濟展望》（World Economic Outlook）報告，代表經濟規模的日本國內生產毛額（GDP），預估將於2027年由目前的全球第4名滑落至第6名。

日本在戰後高度經濟成長期迅速擴張，於1968年在國民生產毛額（GNP）基礎上次於美國，躍居全球第2。自此享有「經濟大國」美譽近40年之久。然而，歷經泡沫經濟破裂後，日本在2000年代陷入通貨緊縮；2010年名目GDP被中國超越，退居第3；2023年更遭德國超車，降至第4。

根據IMF的《世界經濟展望》，2027年日本的名目GDP推估值為4兆4676億美元。儘管差距極其微小，但仍將被人口增長顯著的印度（4兆5211億美元）及英國（4兆4889億美元）超越，排名從第4跌至第6。

日本排名下滑的原因之一，在於近幾年日圓持續貶值，導致換算成美元後的GDP大幅縮水。歐美各國自2022年起陸續啟動升息，與長期維持超低利率政策的日本利差擴大，加劇了日圓走貶趨勢。對於經濟表現難言理想的英國反超日本，多數經濟學家認為「匯率因素占了很大比重」。

至於更為本質的因素，則指向日本經濟成長動能的低迷。在GDP前6大國中，日本是2027年預估經濟成長率（IMF數據）唯一跌破1%的國家。此外，代表生產力的「人均GDP」（同調查）在前6大國中名列第4。2020年左右以來，歐美國家呈現上升趨勢，相較之下日本卻走勢下滑，兩者差距持續擴大。

關於日本經濟低迷的背景，日本生命基礎研究所（NLI Research Institute）主任研究員高山武士指出，少子高齡化導致勞動人口減少是主因之一。此外，相較於即使企業倒閉也能迅速湧現新創公司、產業新陳代謝活絡的美國，「日本向來引以為傲的製造業實力正在衰退，目前能稱得上成長型產業的，僅剩汽車與半導體相關領域」。他認為，日本應當將心力投注於未來具成長潛力的領域，例如長照與醫療等產業。