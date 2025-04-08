「禮金」與「帛金」：將祝福與哀思寄託於金錢之中

從起源解讀日本傳統禮儀

Guideto Japan

本系列專題旨在介紹日本的各種禮儀規範，不僅限於具體做法，還將通過對源頭的梳理揭秘其本質。本期將詳細介紹舉辦喜事或喪事時贈送禮金的習俗。

現金曾被視為藏汙納垢之物 日本人遇到升學、畢業、祝福孩子健康成長的七五三節、成人禮、就業、結婚、生子等喜事時，會贈送禮金，曰之「祝儀」。在人生的重要節點贈送金錢，是當今日本的一種文化。 然而在過去，人們普遍認為世間流通的現金，人人觸摸，是藏汙納垢之物，因而沒有以現金送禮的習慣。自古以來送禮文化基本以實物為主，使用現金是近代貨幣經濟發達之後出現的。出於「不要贈送汙穢之物」的心意，很多人會將未使用過的新鈔裝入禮金袋中。

各式各樣的禮金袋。一般來說，金額越高，使用的禮金袋越奢華（PIXTA） 相反，也有帛金這種送給遭遇不幸者的禮金，日語中叫「不祝儀」。在葬禮上送錢的習俗，室町時代就已在部分上流階層中出現；但一般來說，人們會準備供品或慰藉遺屬的食物，後來演變為帛金，以「供遺屬準備香火和鮮花」。 由於裸露現金會使其沾染更多汙垢，因此正確的做法是將現金裝入專用紙袋後再送出。文具店銷售各種各樣的禮金袋和帛金袋，其設計根據用途和所裝金額而有所不同。小額的帛金用信封類型的紙袋也無妨，但像結婚賀禮這種金額較高的禮金，會採用以和紙將禮金袋包裹起來的封套形式，稱為「折形」。這種做法源於武士家庭用和紙精美包裝贈品的禮儀。

金額與包法承載著吉祥寓意 禮金的金額取決於與對方的關係，通常首位數字多為奇數，如5000日圓、3萬日圓等。這一習慣基於古代中國將奇數視為吉利數字的思想。特別是在送婚禮紅包的時候，因為偶數能被整除，會與「分離」聯繫起來，因此人們會避免送偶數禮金。假如要包2萬日圓的紅包，也要用1張1萬日圓和2張5000日圓的紙幣，讓數量為奇數。此外，與「死」和「苦」讀音相同的「四」「九」亦被視為禁忌的數字，會給受贈者帶來不愉快的感受，應儘量避免。

帛金不用新鈔，如果是新鈔，則需要折出折痕，並且還有將紙幣反面朝上放入帛金袋中的習慣（PIXTA） 辦喜事或喪事時贈送禮金的紙袋，在日語中叫「金封」，上面要寫上贈送者的姓名、住址和金額。金額開頭要寫上「金」字，並以「円也」結尾，數位習慣用筆劃較多的漢字，即大寫數字書寫。例如15000日圓，就寫作「金壹萬伍仟円也」。這不僅是為了好看，也有防止篡改金額的作用。但如今，使用阿拉伯數字書寫也無妨。 市面上出售的折形通常已折成最後送出的樣子，因此拆開來放入紙幣時要記住原來的形狀。禮金和帛金所用的折形，背面的折疊方式上下相反，這一點需特別注意。禮金的折形是下側在外，即開口向上，寓意「讓幸福不會灑落」。而帛金則相反，是為了「避免不幸堆積」，因此將上側折下來，開口朝下。

需要注意折疊順序及裝飾繩「水引」的方向