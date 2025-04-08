「禮金」與「帛金」：將祝福與哀思寄託於金錢之中
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壓歲錢源於分食年糕的習俗
長輩給晚輩發壓歲錢，是新年的傳統習俗。它的起源與另一新年慣例「開鏡餅」有關。
每到辭舊迎新之際，日本人會將年神迎接到供奉的鏡餅（扁圓形的年糕）之中，待年神離去後，敲開鏡餅做成「雜煮」（年糕湯）或「汁粉」（豆沙年糕湯）食用。這一習俗是為了將年神賜予的新靈魂「年魂」攝入體內，以抵抗疾病和災禍。按照舊曆，正月裡每個人都長了一歲，因此「年魂」可以說是神明賜予眾人的生日禮物。
正月裡分食年糕的習俗，在室町時代演變為贈送長刀或毛筆等物。而以金錢形式發「壓歲錢」，則是從二戰以後才開始的。
現金曾被視為藏汙納垢之物
日本人遇到升學、畢業、祝福孩子健康成長的七五三節、成人禮、就業、結婚、生子等喜事時，會贈送禮金，曰之「祝儀」。在人生的重要節點贈送金錢，是當今日本的一種文化。
然而在過去，人們普遍認為世間流通的現金，人人觸摸，是藏汙納垢之物，因而沒有以現金送禮的習慣。自古以來送禮文化基本以實物為主，使用現金是近代貨幣經濟發達之後出現的。出於「不要贈送汙穢之物」的心意，很多人會將未使用過的新鈔裝入禮金袋中。
相反，也有帛金這種送給遭遇不幸者的禮金，日語中叫「不祝儀」。在葬禮上送錢的習俗，室町時代就已在部分上流階層中出現；但一般來說，人們會準備供品或慰藉遺屬的食物，後來演變為帛金，以「供遺屬準備香火和鮮花」。
由於裸露現金會使其沾染更多汙垢，因此正確的做法是將現金裝入專用紙袋後再送出。文具店銷售各種各樣的禮金袋和帛金袋，其設計根據用途和所裝金額而有所不同。小額的帛金用信封類型的紙袋也無妨，但像結婚賀禮這種金額較高的禮金，會採用以和紙將禮金袋包裹起來的封套形式，稱為「折形」。這種做法源於武士家庭用和紙精美包裝贈品的禮儀。
金額與包法承載著吉祥寓意
禮金的金額取決於與對方的關係，通常首位數字多為奇數，如5000日圓、3萬日圓等。這一習慣基於古代中國將奇數視為吉利數字的思想。特別是在送婚禮紅包的時候，因為偶數能被整除，會與「分離」聯繫起來，因此人們會避免送偶數禮金。假如要包2萬日圓的紅包，也要用1張1萬日圓和2張5000日圓的紙幣，讓數量為奇數。此外，與「死」和「苦」讀音相同的「四」「九」亦被視為禁忌的數字，會給受贈者帶來不愉快的感受，應儘量避免。
辦喜事或喪事時贈送禮金的紙袋，在日語中叫「金封」，上面要寫上贈送者的姓名、住址和金額。金額開頭要寫上「金」字，並以「円也」結尾，數位習慣用筆劃較多的漢字，即大寫數字書寫。例如15000日圓，就寫作「金壹萬伍仟円也」。這不僅是為了好看，也有防止篡改金額的作用。但如今，使用阿拉伯數字書寫也無妨。
市面上出售的折形通常已折成最後送出的樣子，因此拆開來放入紙幣時要記住原來的形狀。禮金和帛金所用的折形，背面的折疊方式上下相反，這一點需特別注意。禮金的折形是下側在外，即開口向上，寓意「讓幸福不會灑落」。而帛金則相反，是為了「避免不幸堆積」，因此將上側折下來，開口朝下。
金封的裝飾也有講究
折形要用將和紙的紙撚捆成束的繩子「水引」繫起來。有一種說法認為，它起源於平安時代貴族用來裝訂「連歌」的繩子，也包含著「讓水沖淨汙穢」的含義。
水引的繫法大致可分為「雙輪結」和「結切」（一旦繫上就解不開的死結）兩種。前者像絲帶一樣容易解開，因此用於希望多次發生的喜事，如生子、升學等。後者繫得很緊不易解開，所以用於希望不再發生的葬禮、探病，以及結婚賀禮等。
在金封的色調方面，禮金（喜事）為紅白，帛金（喪事）為黑白。探病等情況，為了「預祝病人早日康復」，採用紅白配色，並繫上「結切」，表達「希望不再發生」的心意。
禮金袋上還要裝飾上被稱為「熨斗」的禮簽。它的原型是將風乾的鮑魚壓成薄片的「熨斗鮑魚」，為一種吉祥之物，人們認為以其作配菜飲酒，神靈就會降臨，可以延年益壽，曾是獻給神明的頂級供品。歲末和中元時節的禮品也會附上這種禮簽，但因為它本身源於海產品，所以在贈送海產品時無需添加。此外，葬禮沒有神明參與，帛金袋上也不需要禮簽。
最後，要在金封的表面用毛筆書寫贈送的目的用途。在禮金封面寫上「壽」或「御祝」，無論何種場合都適用。帛金則根據對方的宗教信仰而有所不同，但寫上「御靈前」則基本通用。另外，不要忘記在下面署名。在帛金袋上寫字時，取「淚水模糊了字跡」的寓意，要使用淡墨，市面上也有專用的淡墨筆出售。
無論是禮金還是帛金，用「袱紗」包裹起來，既不會弄髒，也能給對方留下禮節到位的好印象。「袱紗」是一種類似絹制包袱布那樣的的包裹布，近些年，形似長款錢包的口袋型袱紗也很受歡迎。喜事用的袱紗為明亮的暖色系，喪事用的則為深沉的冷色系，紫色則兩者皆可。
將禮金袋遞給對方時，要用雙手，這是基本的禮儀。而最重要的還是向對方傳達「恭喜」或「深表哀悼」的心意。
禮金和帛金的贈送方式
- 將禮金袋正面朝向自己，用雙手握住下端。右手移至右上角。
- 將禮金袋順時針旋轉90度。左手移至右下角，右手移至左上角。
- 再旋轉90度，使其正面朝向對方，左手移至禮金袋右上角。
- 最後用雙手遞給對方。
如今，將禮金的一部分返還給贈送者的禮節被稱為「內祝」，這原本指的是向親屬報告喜事時贈送的禮物。贈送結婚賀禮或帛金時本來並沒有回禮的習慣，因為會讓人由此聯想到「重覆發生」。無論禮金還是帛金，都是基於互助精神的一種文化，懷著「禮尚往來」的心意贈送，想必日後也會回饋到自己或家人身上。
主編：柴崎直人（SHIBAZAKI Naoto）
岐阜大學研究所副教授。專業是從心理學角度研究禮儀教育體系。任小笠原流禮法總師，從事禮儀教師培訓工作。
插圖：Sato Tadashi
撰稿：nippon.com編輯部
標題圖片：PIXTA