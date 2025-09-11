海濱古都鎌倉：江之島、紅富士，水中煙花，神職沐浴…，與大海織就獨特美景

「淨化」之濱，如今的海上運動聖地

神社、寺廟的歷史景觀與海濱的浪漫風情融合交織，賦予了鎌倉與奈良、京都截然不同的古都風貌。



隔著七里濱眺望三浦半島

自古以來，日本就有祭祀神佛前先在冷水中淨身的習俗，稱為「禊」或「水垢離」。這種儀式最初是在大海或河流中沐浴淨身，後來也演變出用木桶往身上澆水的簡化形式。



身著日本傳統內衣「褌」入海淨身的神職人員

鎌倉幕府的建立者源賴朝，在參拜其虔信的箱根神社與伊豆山神社之前，也會在前濱（今「由比濱」）淨身。時至今日，鶴岡八幡宮在每年舉行的最重要的祭祀活動「例大祭」（9月14-16 日）的首日，仍會舉行名為「濱降式」的淨身儀式，神職人員們伴著日出，步入由比濱海中淨身。



拂曉時分的由比濱，可以看到漁人與衝浪者的身影

平日拂曉來到由比濱，常能見到起航出海的漁船。這裡盛產魩仔魚和海帶芽，在海岸邊晾曬海帶芽的景象，可謂是海港城市獨有。



腰越海岸邊晾曬的海帶芽

與此同時，這裡也盛行衝浪、帆船等水上運動。從鎌倉至大磯一帶的湘南海岸是日本的海水浴發源地，也是衝浪者的聖地。清晨，你常能看到出門上班前先去衝浪的愛好者們。



倘若運氣好，還能一覽江之島與遠處「紅富士」同框的美景

拂曉時分，在稻村崎的鎌倉海濱公園，可以欣賞江之島與沐浴在朝霞中的富士山相映成輝的美景。倘若在冬日，還能看到皚皚雪峰被朝霞染成淡紅色的「紅富士」奇觀。太陽升起後，海浪接連不斷地拍打在岩石上，激出白色水花，令人心曠神怡，忘卻時間流轉。



七里濱海岸邊浪花飛舞