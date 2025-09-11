海濱古都鎌倉：江之島、紅富士，水中煙花，神職沐浴…，與大海織就獨特美景
「淨化」之濱，如今的海上運動聖地
神社、寺廟的歷史景觀與海濱的浪漫風情融合交織，賦予了鎌倉與奈良、京都截然不同的古都風貌。
自古以來，日本就有祭祀神佛前先在冷水中淨身的習俗，稱為「禊」或「水垢離」。這種儀式最初是在大海或河流中沐浴淨身，後來也演變出用木桶往身上澆水的簡化形式。
鎌倉幕府的建立者源賴朝，在參拜其虔信的箱根神社與伊豆山神社之前，也會在前濱（今「由比濱」）淨身。時至今日，鶴岡八幡宮在每年舉行的最重要的祭祀活動「例大祭」（9月14-16 日）的首日，仍會舉行名為「濱降式」的淨身儀式，神職人員們伴著日出，步入由比濱海中淨身。
平日拂曉來到由比濱，常能見到起航出海的漁船。這裡盛產魩仔魚和海帶芽，在海岸邊晾曬海帶芽的景象，可謂是海港城市獨有。
與此同時，這裡也盛行衝浪、帆船等水上運動。從鎌倉至大磯一帶的湘南海岸是日本的海水浴發源地，也是衝浪者的聖地。清晨，你常能看到出門上班前先去衝浪的愛好者們。
拂曉時分，在稻村崎的鎌倉海濱公園，可以欣賞江之島與沐浴在朝霞中的富士山相映成輝的美景。倘若在冬日，還能看到皚皚雪峰被朝霞染成淡紅色的「紅富士」奇觀。太陽升起後，海浪接連不斷地拍打在岩石上，激出白色水花，令人心曠神怡，忘卻時間流轉。
水中煙火與晚霞
位於鎌倉市西南、與逗子市交界的材木座海岸南端，退潮時，在離岸幾百公尺的地方，無數石頭露出水面，宛如一座小島。這一帶名為「和賀江嶋」，這裡是現存最古老的人工港遺址，建於鎌倉時代的1232年。據傳直至江戶時代（1603-1868年），它一直用做為碼頭，但如今只有余石堆靜臥海間。儘管作為史跡，並無太多看點，但大潮退去時，這裡就成了戲水的好地方，吸引不少家庭前來遊玩。
夏日的鎌倉海濱，最熱鬧的活動當屬煙火大會。湘南海岸的逗子、葉山、江之島、茅崎、平塚等地都會舉辦精彩紛呈的煙火盛會。雖然鎌倉的煙火大會規模不算大，但罕見的「海上水中煙火」每年都會吸引大量遊客紛至遝來。「水中煙火」是由海上航行的漁船將煙火彈投入海中，這種煙火會在浮出水面的瞬間綻放。與湖泊、河上的煙火不同，海浪影響使得煙火點燃難度更高，因此在海邊欣賞煙火盛放的機會更為難得。
當夏日喧囂落幕，海岸終歸寧靜。秋日悄然而至，海風拂過芒穗，夕陽愈發動人。從秋天到次年春天，這裡充滿靜寂的魅力，可以讓人細細體味「海濱古都」的別樣風情。
撰文、攝影：原田寬
標題圖片：材木座海岸的夕景，和賀江嶋、江之島和富士山盡收眼底（原田寬）