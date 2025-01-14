鎌倉鶴岡八幡宮：在新年活動中體驗800年前的武家文化

從那時起，鶴岡八幡宮的位置從未改變，一直都是鎌倉的地理和文化中心。參拜道「若宮大路」自北向南，橫穿城市，通往海邊，也成為鎌倉這座城市發展的起點。八幡宮內的建築曾多次在戰爭和自然災害中被燒毀。後來，作為重要文化遺產的本宮和若宮由江戶幕府重建。而繁多的祭神儀式的習俗及所使用的服飾，則自鎌倉時代起流傳至今。

在聞名全日本的新年「初詣」地舉行古代祭神儀式

每年元旦的前3天，都有250萬人前來鶴岡八幡宮參拜。到處都是手拿辟邪吉祥物「破魔矢」的香客。小攤遍佈，人聲鼎沸。在熱鬧的八幡宮內，還會舉行許多傳統的祭神儀式。首先是元旦當天舉辦的祭神儀式「神樂始式」，然後就是一連串祈求新年安康的儀式活動。



神樂始式（1月1日上午7點開始）。八乙女（8名當地小學生）在舞殿為神獻舞

「除魔神事」，是用弓箭射穿一個大箭靶來辟邪。這是鎌倉武士新年開工時的一項習俗，一直流傳至今。「手斧始式」展現的是，使用傳統的木工道具，重現建造神社時木材加工的場景。鎌倉市的建築行業人士會在儀式上祈求新的一年工作平安。

儀式中人們穿著的傳統服飾也值得關注。負責儀式活動的男性身著武士正裝「束帶」，腳上穿著被稱為「淺遝」的木鞋。女性則穿著白色和服及紅色「行燈袴」，這是傳承自平安時代的女官服裝。此外，在奉上神樂時，人們會用篳篥等樂器演奏雅樂，讓人感受到武士文化優雅的一面。



除魔神事（1月5日上午10點開始）。拉弓射箭，射中寫在箭靶背面的「鬼」字就可辟邪



手斧始式（1月4日下午1點開始）。使用手斧（參考圖片）重現古代木工的工作場景。建築業的高空作業人員還會唱起一種名為「木遣音頭」的勞動號子

小正月（1月15日左右）期間，全國各地會焚燒門松和稻草繩。這是一項源自鎌倉時代的民間活動。各地有不同的叫法，比如「dondo燒」或「左義長」等等。在鶴岡八幡宮的左義長儀式上，人們將稻草覆蓋在使用過的正月裝飾物上，堆成圓錐狀，並將之稱為「saito」。焚燒開始後，一眾香客便對著熊熊大火進行祈禱。

在新年伊始，會舉辦眾多祭神儀式。這是體驗日本傳統文化的絕佳機會。請務必來鎌倉一遊。



左義長（1月15日上午7點開始）。在「saito」前設置祭壇，儀式結束後對其進行焚燒

圖片、撰文：原田寬

標題圖片：新春時節的鶴岡八幡宮。參加初詣的香客在通往本宮的寬闊石階上排隊